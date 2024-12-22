Devrim Lideri: Suriye'de de onurlu ve güçlü bir Suriyeli direniş grubunun ortaya çıkacağını öngörüyorum

Hz. Fatıma Zehra'nın (s.a) kutlu doğum günü ve İmam Humeyni'nin (r.a) doğum yıldönümü münasebetiyle binlerce şair ve Ehl-i Beyt meddahı her yıl olduğu gibi bu yıl da Devrim Lideri ile bir araya geldi.

Törende, Hamid Şakernejad Kur'an-ı Kerim'den ayetler okudu. Ardından bazı şairler ve meddahlar Ehl-i Beyt'e (a.s) için şiirler ve ilahiler seslendirdi.

Bu görüşmeye, şehit Seyyid Hasan Nasrallah’ın oğlu Hüccetü'l-İslam Seyyid Muhammed Mehdi Nasrallah da katıldı.

Liderin konuşmasından önemli başlıklar:

-ABD’nin ülkeleri kontrol altına almak için iki planı vardır; ya diktatörlük kurmak ya da kaos ve kargaşa çıkarmak. Suriye’de kaos çıkardılar ve bunu başarı olarak görüyorlar. ABD’li bir yetkili, “İran’da kargaşa çıkaranlara yardım edeceğiz” diyor. Bunlar koku alıp umutlanıyor! İran milleti, ABD’nin bu tür planlarına ortak olan herkesi ezecektir.

-ABD, sürekli “İran İslam Cumhuriyeti, bölgedeki vekil güçlerini kaybetti” diyor. Bu büyük bir yanlıştır. İran’ın vekil gücü yoktur. Yemen, imanıyla savaşıyor; Hizbullah, inanç gücüyle mücadele ediyor; Hamas ve İslami Cihad ise inançları doğrultusunda hareket ediyor. Bunlar bizim adımıza savaşmıyor. İran, bir gün harekete geçmek isterse, vekil güce ihtiyacı olmaz.

-Suriye’de onurlu ve güçlü bir neslin ortaya çıkacağını düşünüyorum. Suriyeli gençler için kaybedecek bir şey yok. Üniversiteleri, okulları, evleri, sokakları ve hayatları güvende değil. Ne yapabilirler? Bu güvensizlik ortamını planlayanlara ve uygulayanlara karşı kararlı bir şekilde duracaklar ve Allah’ın izniyle galip gelecekler.

-Allah’ın lütfuyla, bölgenin yarını bugünden daha iyi olacaktır.

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