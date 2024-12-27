İran ile Suudi Arabistan arasında iletişim ve bilgi teknolojisi işbirliği gelişiyor

Muhammed Muhsin Sadr, Riyad'daki İnternet Yönetişim Forumu'nun (IGF) oturum aralarında Suudi Arabistan İletişim, Uzay ve Teknoloji Komisyonu (CST) başkanı Muhammed Suud El Tamimi ile bir araya geldi.

Bu görüşmede iki taraf, iletişim ve bilgi teknolojileri alanında iş birliğini genişletme arzusunu dile getirirken, bu alandaki mevcut kapasiteler hakkında da görüş teatisinde bulundu.

Ortak altyapıların kullanılması, yerli bilgi teknolojileri platformları ve mesaj gönderme araçları alanında deneyim alışverişi, posta işbirliklerinin genişletilmesi, optik fiber, yapay zeka alanında ortak projelerin tanımlanması ve start-up alanında ortak faaliyetler gibi konular ve bilgiye dayalı bilgi teknolojileri işlerinin müzakerelerin en önemli eksenleri arasında yer aldı.

Bu görüşmede ayrıca, İran'ın özel sektör şirketlerinin kapasite ve kabiliyetlerinin Suudi Arabistan'ın büyük bilişim projelerinde kullanılması üzerinde duruldu.