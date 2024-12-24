24 Ara 2024 10:41
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News ID: 85699041
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İsrail rejimi Savunma Bakanı: Esed rejimini biz devirdik

24 Ara 2024 10:41
News ID: 85699041
İsrail rejimi Savunma Bakanı: Esed rejimini biz devirdik

Tahran, İRNA - İsrail rejiminin Savunma Bakanı, Pazartesi akşamı yaptığı açıklamada, Tel Aviv'in, Heyet Tahrir el-Şam adlı isyancı grup aracılığıyla Suriye'deki Esad rejimini devirmesinin arkasında olduğunu itiraf etti.

Daha önce geçici Siyonist terör rejimi, Suriye'deki terörist ve isyancılarla herhangi bir bağlantısını reddetmiş olsa da Tel Aviv sonunda bu bağlantıyı kabul etti.  

İşgalci İsrail rejiminin Savunma Bakanı İsrail Katz, Pazartesi akşamı yaptığı açıklamada, Tel Aviv'in, Beşar Esed yönetiminin "Heyet Tahrir el-Şam" isyancıları tarafından devrilmesinin arkasında olduğunu itiraf etti.  

Katz, bakanlıkta düzenlenen bir törende yaptığı konuşmada "Katz, "Hamas'ı yendik, Hizbullah'ı yendik, Esed rejimini devirdik, şer eksenine ağır darbe vurduk. İsrail'e saldıran  Husi organizasyonunu da sert şekilde vuracağız. Liderlerini başsız bırakacağız. Tıpkı Haniye, Sinvar ve Nasrallah'a yaptığımız gibi" ifadelerini kullandı.

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