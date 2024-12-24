İsrail rejimi Savunma Bakanı: Esed rejimini biz devirdik

Daha önce geçici Siyonist terör rejimi, Suriye'deki terörist ve isyancılarla herhangi bir bağlantısını reddetmiş olsa da Tel Aviv sonunda bu bağlantıyı kabul etti.

İşgalci İsrail rejiminin Savunma Bakanı İsrail Katz, Pazartesi akşamı yaptığı açıklamada, Tel Aviv'in, Beşar Esed yönetiminin "Heyet Tahrir el-Şam" isyancıları tarafından devrilmesinin arkasında olduğunu itiraf etti.

Katz, bakanlıkta düzenlenen bir törende yaptığı konuşmada "Katz, "Hamas'ı yendik, Hizbullah'ı yendik, Esed rejimini devirdik, şer eksenine ağır darbe vurduk. İsrail'e saldıran Husi organizasyonunu da sert şekilde vuracağız. Liderlerini başsız bırakacağız. Tıpkı Haniye, Sinvar ve Nasrallah'a yaptığımız gibi" ifadelerini kullandı.