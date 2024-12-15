15 Ara 2024 16:16
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News ID: 85690824
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İran'da üretilen yerli cihazla meme kanserinde yeni gelişme

15 Ara 2024 16:16
News ID: 85690824
İran'da üretilen yerli cihazla meme kanserinde yeni gelişme

Tahran, İRNA- Bilgi tabanlı bir teknoloji şirketi, meme kanseri veya enfekte olmuş marjların tespiti için CDP adı verilen bir cihaz yaptı ve doktorlara bu tür kanserin invaziv olmayan teşhisi olasılığını sağladı

Bu şirketin planlama ve geliştirme direktörü "Kanser Teşhis Probu veya CDP cihazı, meme kanseri ameliyatı sırasında kanser hücrelerini %93 gibi yüksek bir doğrulukla tespit edebilmekte ve enfekte kalıntıların vücutta kalmasını engellemektedir." açıklamasında bulundu

İran Yapımı Sergisi'nin haberleşme merkezinden edinilen bilgiye göre Muhammad Moini "Söz konusu cihazın meme kanseri cerrahisinde kullanılması, hastanın vücudunda kalan kontamine sınırların yaklaşık %30 oranında azalmasına yol açmaktadır. Bu cihaz, meme kanserini tespit etmek için invaziv olmayan ve etkili bir yöntem olarak kabul edilmektedir." ifadesine dikkat çekti.

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