İran'da üretilen yerli cihazla meme kanserinde yeni gelişme

Bu şirketin planlama ve geliştirme direktörü "Kanser Teşhis Probu veya CDP cihazı, meme kanseri ameliyatı sırasında kanser hücrelerini %93 gibi yüksek bir doğrulukla tespit edebilmekte ve enfekte kalıntıların vücutta kalmasını engellemektedir." açıklamasında bulundu

İran Yapımı Sergisi'nin haberleşme merkezinden edinilen bilgiye göre Muhammad Moini "Söz konusu cihazın meme kanseri cerrahisinde kullanılması, hastanın vücudunda kalan kontamine sınırların yaklaşık %30 oranında azalmasına yol açmaktadır. Bu cihaz, meme kanserini tespit etmek için invaziv olmayan ve etkili bir yöntem olarak kabul edilmektedir." ifadesine dikkat çekti.