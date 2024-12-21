İran İslami İrşad ve Kültür Bakanlığı'nın Medya ve Reklam İşlerinden Sorumlu Yardımcısı'nın Halkla İlişkiler Birimi, bazı İranlı siyasi ve medya şahsiyetlerinin TRT Farsça kanalının faaliyetlerine yönelik tepkilere yanıt olarak "Bu kurum bu konuda herhangi bir ruhsat vermemiş olup, bu kanalın ruhsatı ile faaliyet başlığı altında belirtilenler doğru değildir." açıklamasında bulundu.
Bazı İranlı medya şahsiyetleri, TRT'nin son zamanlarda yaptığı İran karşıtı açıklamalara işaretle, bu medyanın İran'da faaliyet göstermesi için ruhsat verilmesine itiraz etmişti.
İran Kültür Bakanlığı: "TRT" Farsça kanalının ruhsatı yok
Tahran, İRNA- İran İslami İrşad ve Kültür Bakanlığı'nın Medya ve Reklam İşlerinden Sorumlu Yardımcısı, yayınlanan bazı içeriklerin aksine, Türk kanalı TRT Farsça'nın bu Bakan Yardımcılığı' ndan izin almadığını bildirdi.
İran İslami İrşad ve Kültür Bakanlığı'nın Medya ve Reklam İşlerinden Sorumlu Yardımcısı'nın Halkla İlişkiler Birimi, bazı İranlı siyasi ve medya şahsiyetlerinin TRT Farsça kanalının faaliyetlerine yönelik tepkilere yanıt olarak "Bu kurum bu konuda herhangi bir ruhsat vermemiş olup, bu kanalın ruhsatı ile faaliyet başlığı altında belirtilenler doğru değildir." açıklamasında bulundu.
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