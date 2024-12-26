Bekaî: İşgalci askerlerin gazetecilerin aracına saldırması bir savaş suçudur

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, Gazze Şeridi'nin merkezindeki El-Numeyra Kampı'nda, El-Avda Hastanesi'nin önünde gazetecilerin aracının kasıtlı olarak hedef alınmasının ve bu saldırı sonucunda 5 gazetecinin şehit olmasının, Siyonist rejimin işlediği en son savaş suçu olduğunu şiddetle kınadı.

Bekaî, çatışma bölgelerinde çalışan gazetecilerin ve medya mensuplarının, ekipmanlarıyla birlikte, uluslararası insancıl hukuk, özellikle 1949 Cenevre Sözleşmesi'nin 3. Maddesi ve 1977 Ek Protokolleri'ne göre, sivil kişi ve eşya olarak korunması gerektiğine dikkat çekerek, işgalci askerlerin gazetecilerin aracına saldırmasının kesinlikle bir savaş suçu olduğunu vurguladı. Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısının bu yeni suçları, işgal altındaki Filistin'de işlenen suçlar dosyasına eklemesi gerektiğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Gazze'deki soykırımda 15 ayda 200'den fazla medya mensubunun şehit olduğunu hatırlatarak, işgalci rejimin medya mensuplarını öldürmesinin, dünya kamuoyunun Filistin halkına karşı işlenen suçların boyutları ve ciddiyeti konusunda bilinçlenmesini engellemeyi amaçladığını ifade etti. Ayrıca, Gazze'deki uluslararası insancıl hukuk ihlallerinin devam etmesi ve yetkili uluslararası kurumların bu ihlallere karşı yeterli tepki vermemesi durumunda, savaş hukukuyla ilgili normların ciddi şekilde geçersiz hale geleceği konusunda uyardı.