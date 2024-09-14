14 Eyl 2024 13:55
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News ID: 85596078
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Çemran 1 uydusundan ilk sinyal alındı

14 Eyl 2024 13:55
News ID: 85596078
Çemran 1 uydusundan ilk sinyal alındı

Tahran, İRNA - Bu sabah 550 kilometrelik yörüngeye yerleştirilen "Çemran 1" uydusu, ilk sinyallerini gönderdi.

Bu sabah saatlerinde "Kaem 100" adlı uydu taşıyıcı ile başarıyla fırlatılan ve 550 kilometre yükseklikteki yörüngeye oturtulan "Çemran 1" uydusu, ilk sinyallerini gönderdi.

Araştırma amaçlı olan Çemran 1 uydusu, İran Elektronik Sanayii (SA Iran) Uzay Grubu tarafından, Uzay Araştırma Enstitüsü ve özel sektördeki bilgi tabanlı şirketlerin işbirliği ile tasarlanıp üretildi.

Yaklaşık 60 kilogram ağırlığındaki bu uydunun temel görevi, yörüngede manevra yapma teknolojisini test etmek amacıyla donanım ve yazılım sistemlerini sınamaktır.
Çamran 1'in yan görevleri arasında, uzay sistemlerinde soğuk gaz itki alt sisteminin değerlendirilmesi ve konumlama ile yönlendirme alt sistemlerinin performansının test edilmesi yer almaktadır.

Devrim Muhafızları Havacılık ve Uzay Kuvvetleri uzmanları tarafından tasarlanan katı yakıtlı Kaim 100 uydu taşıyıcı da, ikinci yörünge görevinde Çemran 1 uydusunu başarılı bir şekilde yörüngeye yerleştirdi.

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