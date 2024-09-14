Çemran 1 uydusundan ilk sinyal alındı

Bu sabah saatlerinde "Kaem 100" adlı uydu taşıyıcı ile başarıyla fırlatılan ve 550 kilometre yükseklikteki yörüngeye oturtulan "Çemran 1" uydusu, ilk sinyallerini gönderdi.

Araştırma amaçlı olan Çemran 1 uydusu, İran Elektronik Sanayii (SA Iran) Uzay Grubu tarafından, Uzay Araştırma Enstitüsü ve özel sektördeki bilgi tabanlı şirketlerin işbirliği ile tasarlanıp üretildi.

Yaklaşık 60 kilogram ağırlığındaki bu uydunun temel görevi, yörüngede manevra yapma teknolojisini test etmek amacıyla donanım ve yazılım sistemlerini sınamaktır.

Çamran 1'in yan görevleri arasında, uzay sistemlerinde soğuk gaz itki alt sisteminin değerlendirilmesi ve konumlama ile yönlendirme alt sistemlerinin performansının test edilmesi yer almaktadır.

Devrim Muhafızları Havacılık ve Uzay Kuvvetleri uzmanları tarafından tasarlanan katı yakıtlı Kaim 100 uydu taşıyıcı da, ikinci yörünge görevinde Çemran 1 uydusunu başarılı bir şekilde yörüngeye yerleştirdi.