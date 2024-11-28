İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi sosyal medya platformu üzerinden yayınladığı mesajda "Geçtiğimiz bir yıl boyunca Netanyahu, Amerikalı vergi mükelleflerinden savaş suçları için onlarca milyar dolardan fazla parayı hortumladı ve ABD hükümetinin tam askeri ve siyasi desteğini aldı. Ancak Lübnan'ın güneyindeki ağır kayıpların ardından ateşkes için yalvarmak zorunda kaldı. Hizbullah, İsrail'in yenilmezlik efsanesini bir kez daha yıktı. Artık İsrail'in Gazze'deki yenilgiyi de kabul etme zamanı geldi." ifadelerine yer verdi.
Irakçi: Hizbullah bir kez daha İsrail'in yenilmezlik efsanesini yıktı
28 Kas 2024 09:52
News ID: 85673589
Tahran, İRNA - Dışişleri Bakanı Irakçi, Hizbullah'ın bir kez daha İsrail'in yenilmezlik efsanesini yıktığını belirtti.
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