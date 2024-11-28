Irakçi: Hizbullah bir kez daha İsrail'in yenilmezlik efsanesini yıktı

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi sosyal medya platformu üzerinden yayınladığı mesajda "Geçtiğimiz bir yıl boyunca Netanyahu, Amerikalı vergi mükelleflerinden savaş suçları için onlarca milyar dolardan fazla parayı hortumladı ve ABD hükümetinin tam askeri ve siyasi desteğini aldı. Ancak Lübnan'ın güneyindeki ağır kayıpların ardından ateşkes için yalvarmak zorunda kaldı. Hizbullah, İsrail'in yenilmezlik efsanesini bir kez daha yıktı. Artık İsrail'in Gazze'deki yenilgiyi de kabul etme zamanı geldi." ifadelerine yer verdi.