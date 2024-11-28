Tehditlerin devam etmesi halinde İran'ın nükleer doktrini silaha yönelebilir

İngiliz The Guardian gazetesi, Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenen ve İran Dışişleri Bakanı Seyid Abbas Irakçi'nin yabancı gazetecilerle gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin bir rapor yayınladı. Haberde, Irakçi’nin Cenevre'deki İranlı ve Avrupalı müzakerecilerin görüşmesi öncesinde Lizbon'da konuştuğu ve bu toplantıyı "çıkmazdan bir çıkış yolu olup olmadığını görmek için bir beyin fırtınası seansı" olarak tanımladığını ve bu görüşme konusunda kötümser olduğunu ifade ederken İran’ın doğru tarafla konuştuğundan emin olmadığını söyledi.

Irakçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Batı'nın BM yaptırımlarını yeniden uygulama tehdidini sürdürmesi halinde, İran'daki nükleer tartışmanın muhtemelen silahlanma yönünde eğilim göstereceğini söyledi.

Dışişleri Bakanı ayrıca, İran'ın daha önce nükleer silah yapma kapasitesine ve bilgisine sahip olduğunu, ancak bunun ülkenin güvenlik stratejisinin bir parçası olmadığını belirtti.

Bakan Irakçi "Son Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) yönetim kurulu kararından sonra İran, binlerce yeni ve oldukça gelişmiş santrifüjü devreye sokma kararı aldı. Bu cihazlara gaz enjeksiyonu başladı. Bu, onların baskısının bir sonucudur." ifadelerini kullanırken İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'nın (NPT) sınırları içinde kalmaya devam ettiğini ve iş birliğini sürdürmek istediğini ifade etti ve "Şu anda yüzde 60'tan fazla zenginleştirme yapmayı planlamıyoruz ve bu bizim şu anki kararımız. Bu sorunu onurlu bir şekilde çözmek için iş birliği hattını seçtiğimizi tekrar vurgulamak istiyorum." dedi.

Irakçi, gazetecilere yaptığı açıklamanın başka bir bölümünde, İran'ın Rusya'ya balistik füze vermediğini belirterek, "Tahran'ın Moskova ile askeri iş birliği eskiden beri mevcuttur ve tamamen meşrudur. Ayrıca İran, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklemiştir ve desteklemeye devam etmektedir." açıklamasında bulundu.

Irakçi ayrıca, "Hizbullah ve diğerleri bizim vekil gruplarımız değildir. Biz sadece dostlarımız olarak onlara destek veriyoruz ve hiçbir zaman onlara ya da bölgede başka bir direniş grubuna bir şey dikte etmedik. Onlar kendi kararlarını kendileri alır ve uygularlar." şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı son olarak "Hamas ile ateşkes, İsrailliler için tam bir yenilgi olacaktır. İsrail oraya Hamas'ı yok etmek için gitti ama şimdi Hamas ile anlaşma yapmak zorundalar. Bu da, hedeflerine ulaşmada başarısız oldukları anlamına geliyor. Bu nedenle Gazze'deki ateşkes çok karmaşık bir mesele haline geldi." ifadelerini kullandı.