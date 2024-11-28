Irakçi: Suriye'deki olaylar, ABD-Siyonist tasarımıdır

Irakçi, Perşembe günü Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ile yaptığı telefon görüşmesinde, Lübnan’da ateşkesin sağlanmasının ardından ülkedeki son durum hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Bu görüşmede Arakçi, varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşılayarak, bu başarının, Lübnan halkının sarsılmaz direnişi, direniş savaşçılarının fedakarlıkları ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile hükümetin siyasi bilgeliklerinin bir sonucu olduğunu ve İran İslam Cumhuriyeti'nin Lübnan devleti, halkı, ordusu ve direnişine olan değişmez desteğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı, İsrail rejiminin daha önceki anlaşmalara ve mutabakatlara sadakatsizliği konusunda geçmişteki siciline atıfta bulunarak, Lübnan’ın bu konuda dikkatli ve uyanık olması gerektiğini ifade etti.

Irakçi, Suriye'deki son gelişmelere de değinerek, tekfirci terörist grupların yeniden aktif hale gelmesini, İsrail rejiminin direniş karşısındaki başarısızlıklarının ardından bölgenin istikrarını bozmayı amaçlayan bir ABD-Siyonist plan olarak değerlendirdi. Terörizmle etkili bir şekilde mücadele edilmesinin önemine dikkat çekti.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ise bu görüşme için teşekkür ederek, ateşkesin sağlanmasından sonraki Lübnan’daki son durum hakkında bilgi verdi ve İran’ın Lübnan’a yönelik sürekli dayanışma ve desteğinden dolayı şükranlarını dile getirdi.