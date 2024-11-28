28 Kas 2024 12:36
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News ID: 85673777
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Lübnan cephesindeki ateşkes, Siyonist rejim için aşağılayıcı bir yenilgidir

28 Kas 2024 12:36
News ID: 85673777
Lübnan cephesindeki ateşkes, Siyonist rejim için aşağılayıcı bir yenilgidir

Tahran, İRNA - İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Lübnan cephesindeki ateşkesi, Siyonist rejim için stratejik ve aşağılayıcı bir yenilgi olarak nitelendirirken İsrail rejiminin Hizbullah'a karşı savaşta şeytani hedeflerine ulaşmak bir yana, bunlara yaklaşamadığını belirtti ve bu ateşkesin Gazze'deki savaşın sonunun başlangıcı olabileceğini söyledi.

Tümgeneral Selami, Perşembe günü Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hüccetü'l-İslam ve'l-Müslimin Şeyh Naim Kasım'a gönderdiği mesajda "Lübnan Hizbullahı'nın kahraman savaşçıları ve halkı başta olmak üzere size, Lübnan halkına ve hükümetine, Siyonist rejimin kuzeydeki hedeflerine ulaşmasını engelleyerek bu rejime ateşkesi kabul ettiren İslami Direniş’in büyük zaferini tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi. 

Selami, Lübnan cephesindeki ateşkesin Siyonist rejim için şeytani hedeflerine ulaşamayan aşağılayıcı bir yenilgi olduğunu ve bunun Gazze'deki savaşı sona erdirmenin başlangıcı olabileceğini vurguladı.

 Selami ayrıca "Amerikalılar, halkları ve ülkeleri için harcamaları gereken kaynakları, Siyonistlerin Filistin, Gazze ve Lübnan halkına karşı işlediği zulüm ve savaş suçlarını desteklemekte heba ettiler. Ancak bu sürecin sonunda, Yüce Liderimiz Ayetullah Hamaney'in de belirttiği gibi, Siyonist rejimin Gazze ve Lübnan'daki cinayetleri, onların arzularının aksine, direnişi daha da güçlendirecek ve pekiştirecektir." ifadelerini kullandı. 

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