2024 Araz Ortak Tatbikatı’nın ana aşaması askeri yetkililerin katılımıyla gerçekleştirildi

Sepah News'in haberine göre, tatbikatın başlangıcında İran Kara Kuvvetleri Operasyon Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Veli Madeni, Kara Kuvvetleri’nin ülke güvenliğini sağlamadaki kritik rolüne dikkat çekerek, "Bu tatbikat, Kara Kuvvetleri'nin yürüttüğü yüzlerce askeri programdan biridir ve ilk kez Azerbaycan Cumhuriyeti ile ortaklaşa gerçekleştirilmektedir" dedi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Operasyon Dairesi Başkanı ise, tatbikatın dördüncü aşamasının ana aşamayı oluşturduğunu ve bu aşamada, varsayımsal yasa dışı silahlı grupların etkisiz hale getirildiğini ifade etti. Tuğgeneral Vekar Aliyev ayrıca, İran İslam Cumhuriyeti'nin üst düzey askeri yetkililerine ve tatbikata katılanlara teşekkürlerini iletti.

Tatbikatın detayları

2024 Araz Ortak Tatbikatı, "Ya Fatıma Zehra" parolasıyla altı özel aşamada gerçekleştirildi. İlk aşamada, insansız hava araçları yasa dışı silahlı grupları tespit ederek, komutanlara görüntü aktardı.

Bir sonraki aşamada elektronik harp unsurları devreye sokularak, hayali düşman unsurlarının iletişim hatları kesildi. Ardından, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı deneyimli pilotlar, iki ülkenin özel kuvvetlerini helikopterlerle zorlu araziye indirdi.

Sonraki aşamalarda, her iki ülkeden 20 kişilik özel kuvvetler, yasa dışı silahlı grupların kontrol ettiği yüksek noktaları ele geçirdi. Bu operasyonun ardından, düşman unsurları kaçmaya çalışırken, yerleştirilen mayınlar ve yoğun füze ateşi (örneğin, Felek füzeleri) ile etkisiz hale getirildi.

Son aşamada, helikopter destekli operasyonlarla bölge tamamen temizlendi ve tatbikat büyük bir düzen içinde sona erdi. Tatbikatın sonunda her iki ülkenin öne çıkan komutanlarına takdir ve teşekkür belgeleri sunuldu.

Dört gün önce İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri ile Azerbaycan Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri'nin özel birlikleri tarafından başlatılan tatbikat, ana aşamanın tamamlanmasıyla sona erdi.