27 Ara 2024 11:11
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News ID: 85701946
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İran, Avrasya Ekonomik Birliği'ni hedef pazarlara bağlamaya hazır

27 Ara 2024 11:11
News ID: 85701946
İran, Avrasya Ekonomik Birliği'ni hedef pazarlara bağlamaya hazır

Moskova- İRNA- İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı, İran İslam Cumhuriyeti ile Avrasya Ekonomik Birliği arasındaki serbest ticaret anlaşmasının onaylanmasına değinerek bu 5 üye olan birlik toplantısında ve İslami Şura Meclisi'nde "Bu 6 ülke arasında serbest ticaret bölgesinin hayata geçmesiyle ticari alışverişlerde yeni bir sayfa açılacak, bir sonraki adımda ise ulaştırma alanındaki iş birliğini genişletmeye hazırız." açıklamasında bulundu.

Seyyid Muhammed Atabek, perşembe günü Rusya'nın St. Petersburg kentinde Avrasya Ekonomik Birliği'ne üye ülke başkanlarının toplantısında yaptığı konuşmada, bu birliğin İran'a gözlemci statüsü verme kararını memnuniyetle karşıladığı konuşmasında "Bu toplantının Tahran ile bu birlik arasındaki ilişkilerin genişletilmesi tarihinde bir dönüm noktası olacağına inanıyorum." dedi.

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı "Onlarca yıldır devam eden yasa dışı ve baskıcı yaptırımlara rağmen İran İslam Cumhuriyeti, çok taraflı ilişkilerde sorumlu bir yaklaşımla varlığını sürdürüyor ve bu mekanizmalarda her zaman güvenilir ve etkili bir ortak olduğunu gösterdi." diyerek ABD'nin çeşitli alanlardaki dizginsiz tek taraflılığının ülkelerin bireysel ve kolektif çıkarlarına verdiği zararın, çok taraflı işbirliği mekanizmaları şeklinde bağımsız hükümetlerin birlik ve yakınlaşmasının gerekliliğini ortaya çıkardığına dikkat çekti.

Bakan Atabek konuşmasının bir başka bölümünde " İran İslam Cumhuriyeti, Avrasya Birliği ile serbest ticaret anlaşmasının uygulanmasında yakın gelecekte yaşanacak olumlu gelişmeden yararlanmaya ve bu birlik içinde gözlemci konumu kazanmakla işbirliğini ulaşım ve transitin yanı sıra enerji güvenliği de dahil olmak üzere diğer alanlara da genişletmeye hazırdır." vurgusunda bulundu.

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