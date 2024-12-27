İran, Avrasya Ekonomik Birliği'ni hedef pazarlara bağlamaya hazır

Seyyid Muhammed Atabek, perşembe günü Rusya'nın St. Petersburg kentinde Avrasya Ekonomik Birliği'ne üye ülke başkanlarının toplantısında yaptığı konuşmada, bu birliğin İran'a gözlemci statüsü verme kararını memnuniyetle karşıladığı konuşmasında "Bu toplantının Tahran ile bu birlik arasındaki ilişkilerin genişletilmesi tarihinde bir dönüm noktası olacağına inanıyorum." dedi.

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı "Onlarca yıldır devam eden yasa dışı ve baskıcı yaptırımlara rağmen İran İslam Cumhuriyeti, çok taraflı ilişkilerde sorumlu bir yaklaşımla varlığını sürdürüyor ve bu mekanizmalarda her zaman güvenilir ve etkili bir ortak olduğunu gösterdi." diyerek ABD'nin çeşitli alanlardaki dizginsiz tek taraflılığının ülkelerin bireysel ve kolektif çıkarlarına verdiği zararın, çok taraflı işbirliği mekanizmaları şeklinde bağımsız hükümetlerin birlik ve yakınlaşmasının gerekliliğini ortaya çıkardığına dikkat çekti.

Bakan Atabek konuşmasının bir başka bölümünde " İran İslam Cumhuriyeti, Avrasya Birliği ile serbest ticaret anlaşmasının uygulanmasında yakın gelecekte yaşanacak olumlu gelişmeden yararlanmaya ve bu birlik içinde gözlemci konumu kazanmakla işbirliğini ulaşım ve transitin yanı sıra enerji güvenliği de dahil olmak üzere diğer alanlara da genişletmeye hazırdır." vurgusunda bulundu.