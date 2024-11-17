17 Kas 2024 13:58
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News ID: 85662080
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İran, kan hemoglobin ölçüm cihazları üreticileri grubuna katıldı

17 Kas 2024 13:58
News ID: 85662080
İran, kan hemoglobin ölçüm cihazları üreticileri grubuna katıldı

Tahran, İRNA- İnovasyon ve Refah Fonu desteğiyle bilgi ve teknoloji tabanlı bir şirketinin araştırmacıları, ülkede ilk kez, tıbbi cihazlardan biri olarak kabul edilen ve çok gelişmiş (High Tech) taşınabilir kan hemoglobin ölçüm cihazını üretmeyi başardı.

Tıbbi malzeme üretimi alanı, İran bilgi ve teknoloji şirketlerinin parlak bir performans kaydettiği alanlardan biri olup ülkenin bu ekipman ihtiyacını karşılamanın yanı sıra, ülkeye ihracat ve döviz sağlama fırsatını beraberinde getirmiştir.
İleri tıbbi ekipman üretimi alanında faaliyet gösteren bu bilgi ve teknoloji şirketi, başta profesörler ve genç elitler olmak üzere uzman elemanlardan faydalanarak, dünya kalite ve standartlarında çeşitli ürünler üretmeyi ve İran Kan Nakli Kurumu ve Kızılay gibi kuruluşların ihtiyaçlarını karşılamayı başarmıştır.
Bu bilgi ve teknoloji tabanlı şirketin ürünleri arasında, dünyada birkaç firmanın ürettiği, kandaki hemoglobin konsantrasyonunu ölçen taşınabilir bir cihaz da yer alıyor ve bundan önce bu cihazın yurt içi ihtiyacı ithalat yoluyla karşılanıyordu.
Artık ülke ihtiyacının üçte biri bu firmanın ürünleriyle karşılanıyor, üretim kapasitesinin artmasıyla birlikte yakın zamanda bu ürünü ithal etmeye gerek kalmaması da öngürülüyor.

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