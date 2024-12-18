Moskova'dan Erdoğan'ın Suriye'deki bölgelerle ilgili açıklamalarına tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı Suriye şehirlerinin potansiyel olarak Türkiye'nin bir parçası olabileceğine dair açıklamalarını "varsayımsal" olarak nitelendirdi ve Türkiye'nin Suriye'nin egemenliği ile toprak bütünlüğüne saygı göstereceğine güvendiklerini belirtti.

Zakharova, Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında

"Bu açıklamaları tamamen varsayımsal olarak değerlendiriyoruz ve Türkiye Cumhuriyeti'nin, Suriye'nin egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğü ilkelerine, ayrıca BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına bağlı olduğuna güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Zakharova ayrıca, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne olan bağlılığını, Rusya, Türkiye ve İran dışişleri bakanlarının Astana süreci kapsamında Doha'da düzenlenen 22. oturumda bir kez daha teyit ettiğini de sözlerine ekledi.