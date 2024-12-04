Dışişleri Bakanları Astana toplantısı Doha'da düzenlenecek

Hükümet toplantısı sırasında gazetecilere konuşan Irakçi "Doha’da, İran, Rusya ve Türkiye dışişleri bakanlarının Doha Zirvesi’nde bulunması nedeniyle Astana Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlenecek. Ancak Katar bu toplantıya katılmayacak. Bakanlar Doha’da oldukları için toplantıyı burada gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.