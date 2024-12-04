Hükümet toplantısı sırasında gazetecilere konuşan Irakçi "Doha’da, İran, Rusya ve Türkiye dışişleri bakanlarının Doha Zirvesi’nde bulunması nedeniyle Astana Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlenecek. Ancak Katar bu toplantıya katılmayacak. Bakanlar Doha’da oldukları için toplantıyı burada gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanları Astana toplantısı Doha'da düzenlenecek
Tahran, İRNA - Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, yaptığı açıklamada, "Cuma günü Bağdat’a seyahat edeceğim ve bazı görüşmeler gerçekleştireceğim. Gelecek haftanın başında ise Doha’ya giderek Doha Zirvesi’ne katılacağım." dedi.
İlgili haberler
-
Pezeşkiyan: Suriye'de teröristlere yardım eden ülkeler kınanmalı
Tahran, İRNA - İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan "Teröristlerin Suriye'de yaptıkları Güvenlik…
-
İran ve Türkiye Dışişleri Bakanları’nın ortak basın toplantısında Suriye’nin toprak bütünlüğüne destek vurgusu
Ankara, İRNA - İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile ortak…
-
İran Dışişleri Bakanı, Türk mevkidaşı ile görüştü
Ankara, İRNA- İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi , bugün Ankara’da Türkiye Dışişleri…
-
Bekaî: Teröristlerin Suriye’deki varlığı, ABD’nin Suriye’de bulunmasından kaynaklanıyor
Tahran, İRNA - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, ABD’nin Suriye’deki askeri varlığının,…
-
İran'dan Suriye'deki tekfirci terör gruplarının yeniden faaliyete geçmesine karşı uyarı
Tahran, İRNA - İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Suriye'de son iki günde…
yorumunuz