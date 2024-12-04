4 Ara 2024 18:38
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News ID: 85680377
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Dışişleri Bakanları Astana toplantısı Doha'da düzenlenecek

4 Ara 2024 18:38
News ID: 85680377

Tahran, İRNA - Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, yaptığı açıklamada, "Cuma günü Bağdat’a seyahat edeceğim ve bazı görüşmeler gerçekleştireceğim. Gelecek haftanın başında ise Doha’ya giderek Doha Zirvesi’ne katılacağım." dedi.  

 Hükümet toplantısı sırasında gazetecilere konuşan Irakçi "Doha’da, İran, Rusya ve Türkiye dışişleri bakanlarının Doha Zirvesi’nde bulunması nedeniyle Astana Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlenecek. Ancak Katar bu toplantıya katılmayacak. Bakanlar Doha’da oldukları için toplantıyı burada gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı. 

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