El Meyadin kanalının haberine göre Hama saha kaynakları, perşembe sabahı Hama'nın kuzey banliyölerindeki "Cebel Zeyn El-Abidin" bölgesinde teröristlerin çöktüğünü belirtti.
Bu kaynaklar, Suriye ordusunun ezici darbeleri karşısında teröristlerin geri çekildiğini ve kaçtığını bildirdi.
Adı geçen kaynaklar ayrıca teröristlerin Suriye ordusu tarafından pusuya düşürüldüğünü ve "El-Asayb El-Hamra" olarak bilinen teröristlerin Cebel Zeyn El-Abidin bölgesinde bastırıldığını bildirdi.
Hama'daki saha kaynakları Hama savaşının, teröristlerin birkaç gün önceki saldırıdan bu yana İHA ve her türlü silahla gerçekleştirdiği en şiddetli çatışmalardan biri olduğunu duyurdu.
İHA ve çeşitli silahların kullanılmasına rağmen teröristler yenilgiye uğratılarak ağır kayıplar verdirildi.
Suriye ordusundan Hama'daki teröristlere öldümcül darbe
Tahran, İRNA- Haber kaynakları, Suriye ordusunun ülkenin kuzeybatısındaki Hama'da pusu kurması sırasında onlarca teröristin öldüğünü bildirdi.
El Meyadin kanalının haberine göre Hama saha kaynakları, perşembe sabahı Hama'nın kuzey banliyölerindeki "Cebel Zeyn El-Abidin" bölgesinde teröristlerin çöktüğünü belirtti.
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