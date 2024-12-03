3 Ara 2024 20:10
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İran, Rusya ve Irak'tan Suriye Ordusuna destek vurgusu

3 Ara 2024 20:10
News ID: 85679288
İran, Rusya ve Irak'tan Suriye Ordusuna destek vurgusu

Tahran, İRNA - İran Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Rusya Savunma Bakanı Andrey Belusov, Irak Ordusu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yarullah ve Suriye Ordusu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Abdülkerim ile yaptığı telefon görüşmelerinde Suriye'deki tekfirci teröristlerin saldırıları ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Tümgeneral Bakıri, bu saldırıların, Suriye’yi ve müttefiklerini hedef alan, "Amerikan-İbrani" bir planın parçası olduğunu belirterek "Tekfirci teröristlerin Suriye’deki saldırılarının, İsrail’in Lübnan’la varılan hassas ateşkesle eş zamanlı gerçekleşmesi, koordineli bir komplonun işaretidir" dedi.  

Görüşmelerde taraflar, Suriye’nin meşru hükümetine destek verilmesinin önemini vurgularken, Suriye ordusunun güçlendirilmesi için gerekli adımların atılması konusunda mutabık kaldı. Ayrıca, tekfirci teröristlere komşu ülkelerden sağlanan desteğin engellenmesi için alınacak önlemler de değerlendirildi.  

Görüşmenin sonunda, bölge istikrarını tehdit eden bu senaryoya karşı iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiği konusunda fikir birliğine varıldı.

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