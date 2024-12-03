İran, Rusya ve Irak'tan Suriye Ordusuna destek vurgusu

Tümgeneral Bakıri, bu saldırıların, Suriye’yi ve müttefiklerini hedef alan, "Amerikan-İbrani" bir planın parçası olduğunu belirterek "Tekfirci teröristlerin Suriye’deki saldırılarının, İsrail’in Lübnan’la varılan hassas ateşkesle eş zamanlı gerçekleşmesi, koordineli bir komplonun işaretidir" dedi.

Görüşmelerde taraflar, Suriye’nin meşru hükümetine destek verilmesinin önemini vurgularken, Suriye ordusunun güçlendirilmesi için gerekli adımların atılması konusunda mutabık kaldı. Ayrıca, tekfirci teröristlere komşu ülkelerden sağlanan desteğin engellenmesi için alınacak önlemler de değerlendirildi.

Görüşmenin sonunda, bölge istikrarını tehdit eden bu senaryoya karşı iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiği konusunda fikir birliğine varıldı.