Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı ve Tümgeneral Bakıri bir araya geldi

Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Feyyaz bin Hamid el-Ruveyli, bugün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile bir araya gelerek görüşmelerde bulundu. Bu görüşme, Genelkurmay Başkanlığı tarafından İRNA'ya yapılan açıklamada duyuruldu.

Savunma diplomasisinin geliştirilmesi ve ikili işbirliğinin genişletilmesi, bu görüşmenin ana konuları arasında yer aldı.

Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı, bugün öğle saatlerinde üst düzey askeri yetkililerden oluşan bir heyetle birlikte Tahran’a geldi.