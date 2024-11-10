10 Kas 2024 18:12
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News ID: 85655484
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Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı ve Tümgeneral Bakıri bir araya geldi

10 Kas 2024 18:12
News ID: 85655484
Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı ve Tümgeneral Bakıri bir araya geldi

Tahran, İRNA - Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Feyyaz bin Hamid el-Ruveyli, bugün (Pazar) Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile bir araya gelerek görüşmelerde bulundu.

Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Feyyaz bin Hamid el-Ruveyli, bugün  Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile bir araya gelerek görüşmelerde bulundu. Bu görüşme, Genelkurmay Başkanlığı tarafından İRNA'ya yapılan açıklamada duyuruldu.

Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı ve Tümgeneral Bakıri bir araya geldi

Savunma diplomasisinin geliştirilmesi ve ikili işbirliğinin genişletilmesi, bu görüşmenin ana konuları arasında yer aldı.

Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı, bugün öğle saatlerinde üst düzey askeri yetkililerden oluşan bir heyetle birlikte Tahran’a geldi.

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