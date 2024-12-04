Snapback mekanizması aktif olursa, NPT'den çıkış seçeneklerden biri haline gelir

İbrahim Rızayi, İran Meclisi Güvenlik ve Dış Politika Komitesi'nin Salı günü yaptığı toplantıda, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi'nin komiteye konuk olduklarını söyledi.

Rızayi, toplantının İngiltere, Fransa ve Almanya ile yapılan son görüşmelere dair olduğunu belirterek, Taht Revançi ve Garibabadi'nin son müzakerelere dair rapor sunduklarını ve komite üyelerinin sorularını yanıtladıklarını aktard ve Taht Revançi, bu görüşmelerin amacını İslami Devrim'in kazanımlarını korumak olarak açıklayarak, Cenevre'deki görüşmelerin aslında bir müzakere olmadığını, sadece fikir alışverişi ve görüşme yapıldığını vurguladı. Çünkü müzakere yapılacak metin bulunmadığını ifade etti.

Rızayi, Taht Revançi'nin Trump'ın İran ile yapılan nükleer anlaşmadan (KOEP) çekilmesinin ardından Avrupa'nın taahhütlerini yerine getirmediğini, bu nedenle İran'ın önce görüşmelerin çerçevesini belirlemeye çalıştığını ve müzakerelerin çok uzak olduğunu belirttiğini aktardı.

Rızayi, Taht Revançi'nin snapback mekanizmasının tekrar etkinleşmesi durumunda İran'ın karşılıklı adımlar atacağı konusunda söylediklerini aktararak, "Bir seçenek NPT'den çıkmaktı" dedi.