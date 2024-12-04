İrevani: İran, Suriye hükümeti ve halkının terörizme karşı mücadelede destekçisi olmaya devam edecek

İrevani, salı akşamı New York'ta, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Suriye'deki son gelişmeleri ele almak için yapılan acil toplantıda, İran'ın, Suriye'nin egemenlik hakkını, geniş çaplı yıkım, kaos ve acı getiren Tahrir el-Şam gibi terörist gruplarla mücadelesini tanıdığını ve tam olarak desteklediğini belirtti.

İran Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler'deki üst düzey diplomatı "İslam Cumhuriyeti İran, Suriye'deki durumun kötüleşmesine dair derin endişelerini dile getirmektedir. Son gelişmeler, özellikle El-Kaide'nin bir kolu olarak bilinen Tahrir el-Şam'ın koordine ettiği terörist operasyonlar, Suriye'nin egemenliği ve istikrarı için ciddi tehditler oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.

İrevani ayrıca, Tahrir el-Şam'ın operasyonlarının ölçeği ve karmaşıklığının, gelişmiş silahlar ve insansız hava araçlarının kullanılmasının, bunun arkasında ABD'nin de olduğu kasıtlı dış desteklere işaret ettiğini ve ABD'nin, terörizmi siyasi hedeflerini ilerletmek için dış politikasının bir aracı olarak kullandığını vurguladı.

Birleşmiş Milletler'deki İran Büyükelçisi, "Bu çatışmayı körükleyen ülkeler, eylemlerinden ve Suriye halkına dayattıkları yıkıcı sonuçlardan sorumlu tutulmalıdır" dedi.

İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi son olarak, "İslam Cumhuriyeti İran, Suriye hükümeti ve halkının terörizme karşı adil ve kararlı mücadelesinde destekçisi olmaya devam edecektir" dedi.