Kremlin: Suriye'de Beşar Esed'e desteğimiz sürecek

Peskov, Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, "Rusya, Suriye'deki durumu analiz etmeye devam ediyor ve istikrarın sağlanması için gerekli olan adımlar üzerinde çalışıyor. Bu doğrultuda uygun seviyelerde temaslarımız sürecek" dedi.

Trump'ın BRICS Tehdidine Kremlin’den Yanıt

Peskov’a ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump’ın BRICS ülkelerine yönelik açıklamaları da soruldu. Trump, daha önce BRICS ülkelerini doların yerine geçecek bir para birimi geliştirme girişimlerinden vazgeçmedikleri takdirde ürünlerine %100 gümrük vergisi uygulamakla tehdit etmişti.

Bu açıklamaya yanıt veren Peskov, "ABD, ülkeleri doları kullanmaya zorlamak için güç araçlarını kullanırsa, bu durum ulusların ticari işlemlerinde ulusal para birimlerine yönelme eğilimini artırabilir" ifadelerini kullandı.

Peskov ayrıca, sadece BRICS üyeleriyle sınırlı kalmayarak, giderek daha fazla ülkenin uluslararası ticaret ve ekonomik ilişkilerde ulusal para birimlerini tercih etmeye başladığını vurguladı.

Bu bağlamda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce, BRICS ülkeleri arasında ortak bir para birimi oluşturmanın henüz erken bir aşamada olduğunu ifade etmişti.

Suriye’de Üçlü Görüşme Olasılığı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, TASS haber ajansına yaptığı açıklamada, Suriye'deki durumla ilgili İran ve Türkiye dahil olmak üzere tüm önemli aktörlerle yakın temasların sürdüğünü belirtti.

Rudenko, Suriye krizinin çözümü için üçlü görüşme olasılığı hakkında ise "Bu tür bir görüşmenin yapılmasını dışlamıyoruz" dedi.