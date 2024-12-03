Irakçi'den, ECO üyesi ülkeler arasındaki ekonomik işbirliğinin genişletilmesine vurgu

Seyyid Abbas Irakçi Salı günü ECO üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanları Konseyi'nin Meşhed'deki 28. toplantısında yaptığı konuşmada "İran İslam Cumhuriyeti geçtiğimiz yıl ECO örgütünün dönüşümlü başkanıydı ve tüm çabasını ciddi bir şekilde bu büyük bölgesel organizasyonun önemli hedeflerini, bölge halkının ve ECO'nun uyum ve mükemmelliğinin geliştirilmesi yönünde ilerletmeye odakladı." açıklamasında bulundu.

"Bu toplantı, üye ülkelerden mevkidaşlarımız ve ECO Genel Sekreteri ile örgütün son gelişmelerini ele almak için bir fırsattır." diyen bakan Irakçi "Rezevi Horasan'ın doğal cazibe merkezlerinin yanı sıra birçok ekonomik, ticari, turizm, tarımsal, ulusal ve bölgesel kapasitesi var ve ECO üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının Meşhed'de kalacakları süre boyunca bu kapasitelerden bazılarına şahit olacakları ümit ediliyor." ifadesine dikkat çekti.

Irakçi " Rezevi Horasan ilinin Türkmenistan ve Afganistan ile olan komşuluğu ve Orta Asya'nın denize kıyısı olmayan ülkelerini İran'ın güneyindeki serbest sulara bağlamadaki kilit rolü, bu ilin önemini artırmıştır." diye ekledi.