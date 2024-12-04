4 Ara 2024 18:49
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News ID: 85680385
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Pezeşkiyan: İran ve Çin arasında kapsamlı anlaşmanın uygulanmasını kararlılıkla takip ediyoruz

4 Ara 2024 18:49
News ID: 85680385
Pezeşkiyan: İran ve Çin arasında kapsamlı anlaşmanın uygulanmasını kararlılıkla takip ediyoruz

Tahran, İRNA - Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenen BRICS zirvesi sırasında Çin Cumhurbaşkanı ile yaptığı yapıcı görüşmelere değinerek, "Göreve başladığım ilk günlerden itibaren, Çin tarafıyla kapsamlı anlaşmanın uygulanmasını takip ediyorum." dedi.  

Mesud Pezeşkiyan, bugün öğleden sonra Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Heqing ile yaptığı görüşmede, Kazan'daki BRICS zirvesi sırasında Çin Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiği yapıcı görüşmelere dikkat çekti ve "İran ve Çin arasındaki işbirliği tarih boyunca her zaman dostane ve samimi olmuştur. Bugün ise iki ülke arasındaki ilişkiler stratejik düzeydedir." ifadelerini kullandı.  

Cumhurbaşkanı, göreve başladığı ilk günlerden itibaren Çin tarafıyla kapsamlı bir anlaşmanın uygulanması için çalıştığını vurgulayarak, "Sayın Şi Cinping ile son görüşmemizde iyi anlaşmalara vardık. Sizin Tahran ziyaretiniz, Çin hükümetinin İran ile ilişkileri genişletme konusundaki kararlılığını göstermektedir." dedi.  

Pezeşkiyan, ABD’nin uluslararası alanda tek taraflılık ve hegemonyacılık peşinde olduğunu belirterek, "Çin ve Rusya ile işbirliğimizi, tek taraflılıkla mücadele etmek amacıyla genişletmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.  

Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Heqing ise, Cumhurbaşkanı Şi Cinping’in sıcak selamlarını ve en iyi dileklerini Pezeşkiyan’a iletti. Heging "İran, bölgenin büyük ve önemli bir ülkesi olup uluslararası arenada yapıcı ve etkili bir rol oynamaktadır." dedi.  

Zhang Heqing , iki ülke cumhurbaşkanlarının Kazan’da gerçekleştirdiği anlaşmaların takibini yapmak amacıyla İran’a geldiğini belirterek, "İran, Çin için stratejik ve önemli bir ortaktır. İran ile olan ilişkilerimizi stratejik ve uzun vadeli ilişkiler temelinde genişletmek ve güçlendirmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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