Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı: Lübnan'da Hizbullah'ın yeni Genel Sekreterinin seçilmesi Siyonist rejimin çöküş sürecini hızlandıracak

Tümgeneral Muhammed Bakıri, Şeyh Naim Kasım'a hitaben yazdığı bir mesajda " Mevcut kritik durumda gururlu direniş cephesinin ve Lübnan'ın savunucusu Hizbullah'ın krizleri aşma ve kaçınılmaz olarak Siyonist vampir düşmanı yenme konusundaki otoritesinin, hazırlığının ve yükselen kapasitesinin bir tezahürü olan sizin Lübnan Hizbullah Hreketinin Genel Sekreteri olarak tarihi seçilmenizi kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

Tümgeneral Bakıri mesajının devamında " O eğitimli bilim adamı, bilge ve cesur lider Seyyid Hasan Nasrallah'ın Lübnan milletinin ve topraklarının savunulması ve mazlum Filistin davasının savunulması için direniş şehitlerinin yolunu sürdürmede artan şerefi ve başarısını yüce Allah'tan niyaz ederim." ifadeleri yer aldı.