30 Eki 2024 18:43
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Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı: Lübnan'da Hizbullah'ın yeni Genel Sekreterinin seçilmesi Siyonist rejimin çöküş sürecini hızlandıracak

30 Eki 2024 18:43
News ID: 85644739
Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı: Lübnan'da Hizbullah'ın yeni Genel Sekreterinin seçilmesi Siyonist rejimin çöküş sürecini hızlandıracak

Tahran, İRNA- İran Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı "Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreterinin seçilmesi, gururlu direniş cephesinin ve Lübnan Hizbullahı'nın krizleri aşma konusundaki otoritesinin, hazırlığının ve büyüyen kapasitesinin bir tezahürüdür." açıklamasında bulundu.

Tümgeneral Muhammed Bakıri, Şeyh Naim Kasım'a hitaben yazdığı bir mesajda " Mevcut kritik durumda gururlu direniş cephesinin ve Lübnan'ın savunucusu Hizbullah'ın krizleri aşma ve kaçınılmaz olarak Siyonist vampir düşmanı yenme konusundaki otoritesinin, hazırlığının ve yükselen kapasitesinin bir tezahürü olan sizin Lübnan Hizbullah Hreketinin Genel Sekreteri olarak tarihi seçilmenizi kutluyorum." ifadelerine yer verdi. 

Tümgeneral Bakıri mesajının devamında " O eğitimli bilim adamı, bilge ve cesur lider Seyyid Hasan Nasrallah'ın Lübnan milletinin ve topraklarının savunulması ve mazlum Filistin davasının savunulması için direniş şehitlerinin yolunu sürdürmede artan şerefi ve başarısını yüce Allah'tan niyaz ederim." ifadeleri yer aldı.

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