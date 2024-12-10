10 Ara 2024 11:22
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News ID: 85685681
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Irakçi: İran, tanımlanmış teknik çerçevede Ajans ile yapıcı işbirliğine devam etmeye hazır

10 Ara 2024 11:22
News ID: 85685681
Irakçi: İran, tanımlanmış teknik çerçevede Ajans ile yapıcı işbirliğine devam etmeye hazır

Tahran, İRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi ile yaptığı görüşmede, İran’ın tanımlanmış teknik çerçevede UAEA ile yapıcı işbirliğine devam etmeye hazır ve istekli olduğunu vurguladı.

UAEA Genel Direktörü Grossi, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.  

Bu görüşmede, İran ve UAEA arasındaki işbirliğinin son durumu ve Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması’nın (NPT) güvence tedbirleri kapsamında taraflar arasında görüş alışverişinde bulunuldu.

Irakçi, Yönetim Kurulu'ndaki bazı üyelerin yapıcı olmayan eylemlerini sert bir şekilde eleştirerek, bu tür eylemlerin Grossi’nin son Tahran ziyareti sırasında sorunların çözümü için ilerleme kaydetme çabalarını başarısızlığa uğrattığını söyledi. Irakçi, İran’ın bu tür eylemlere kararlı bir şekilde yanıt verdiğini ve tanımlanmış teknik çerçevede UAEA ile yapıcı işbirliğine devam etme iradesini sürdürdüğünü ifade etti.

Grossi ise bu görüşmede, Ajans’ın İran ile ciddi bir şekilde etkileşimde bulunma kararlılığını dile getirerek, mevcut sorunların çözümü için uygun bir ortam oluşturulması amacıyla diğer taraflarla görüşmeler gerçekleştirdiğini ve gerçekleştirmeye devam edeceğini belirtti.

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