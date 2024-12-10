Irakçi: İran, tanımlanmış teknik çerçevede Ajans ile yapıcı işbirliğine devam etmeye hazır

UAEA Genel Direktörü Grossi, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bu görüşmede, İran ve UAEA arasındaki işbirliğinin son durumu ve Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması’nın (NPT) güvence tedbirleri kapsamında taraflar arasında görüş alışverişinde bulunuldu.

Irakçi, Yönetim Kurulu'ndaki bazı üyelerin yapıcı olmayan eylemlerini sert bir şekilde eleştirerek, bu tür eylemlerin Grossi’nin son Tahran ziyareti sırasında sorunların çözümü için ilerleme kaydetme çabalarını başarısızlığa uğrattığını söyledi. Irakçi, İran’ın bu tür eylemlere kararlı bir şekilde yanıt verdiğini ve tanımlanmış teknik çerçevede UAEA ile yapıcı işbirliğine devam etme iradesini sürdürdüğünü ifade etti.

Grossi ise bu görüşmede, Ajans’ın İran ile ciddi bir şekilde etkileşimde bulunma kararlılığını dile getirerek, mevcut sorunların çözümü için uygun bir ortam oluşturulması amacıyla diğer taraflarla görüşmeler gerçekleştirdiğini ve gerçekleştirmeye devam edeceğini belirtti.