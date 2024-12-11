İran Lideri: Suriye'de olanlar, Amerikan ve Siyonist planının ürünüdür

Bugün, halkın farklı kesimlerinden binlerce kişiye hitap eden Ayetullah Seyyid Ali Hamaney, “Suriye'de olanlar, ortak bir Amerikan ve Siyonist planının ürünüdür, bundan şüphe edilmemelidir.” dedi.

Ayetullah Hamaney sözlerine “Evet, Suriye'ye komşu hükümetlerden biri bu konuda açık bir rol oynuyor ve oynamıştır, şu anda da oynuyor - bunu herkes görüyor - ancak asıl komplocu, planlayıcı ve komuta odası, Amerika ve Siyonist rejimdir. Bununla ilgili elimizde deliller var. Bu deliller, insanı şüphede bırakmayacak kadar açıktır.” diye devam etti.

Ayetullah Hamaney konuşmasının devamında "Allah'ın izniyle direnişin etkisi, öncekinden daha fazla bir şekilde bütün bölgeyi saracaktır. Direniş budur, direniş cephesi budur: Ne kadar baskı uygularsanız, o kadar güçlü hale gelir; ne kadar zulüm ederseniz, o kadar daha fazla motive olur; ne kadar savaş açarsanız, o kadar genişler ve söylüyorum, Allah’ın izniyle direnişin etkisi, öncekinden daha fazla bütün bölgeyi saracaktır.” ifadelerini kullandı.

Lider ayrıca, direnişin anlamını kavrayamayan ve yanlış analiz yapan kişilere de seslenerek “Direnişin zayıflamasıyla İslam Cumhuriyeti'nin de zayıflayacağını sanan cahil analistler yanılıyor ve ben diyorum ki, Allah'ın izniyle, Allah’ın emriyle İran güçlüdür ve daha da güçlü hale gelecektir.” dedi.