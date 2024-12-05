Suriye ordusundan Hama cephesindeki savaş durumuna ilişkin yeni açıklama

Suriye Ordusu ve Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye güçlerinin birkaç günden bu yana farklı eksenlerde terör örgütleriyle çatıştığı ve Hama kentine yönelik saldırılarını etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Söz konusu bildiride "Geçtiğimiz saatlerde çatışmaların artması ve çok sayıda Suriyeli askerin şehit olmasıyla birlikte bu gruplar, yüksek kayıplara rağmen şehrin birçok noktasına sızıp girmeyi başardı." ifadesi yer alıyor.

Suriye Ordusu tarafından yayınlanan bildirinin devamında "Hama vatandaşlarının hayatlarını korumak ve şehir çatışmalarına karışmalarını önlemek amacıyla Suriye ordusunun askeri birlikleri yeniden örgütlenerek şehir dışında mevzilendi ve Ordu teröristlerin girdiği bölgeleri geri almak için milli görevini sürdürecek." ifadesinin de altı çizildi.