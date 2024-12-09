Pezeşkiyan: Suriye halkı ülkelerinin geleceğine ve siyasi sistemine karar vermeli

Suriye'deki gelişmelere değinen Mesud Pezeşkiyan dün Bakanlar Kurulu toplantısında Suriye'nin birlik, egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunmasının gerekliliğini vurgulayarak "Bu ülkenin geleceğine, siyasi ve idari sistemine karar vermesi gereken Suriye halkıdır." ifadesine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı , anlaşmaya varmak için Suriye toplumunun farklı kesimleri arasında diyaloğun gerekliliğine dikkat çekerek Suriye halkının her türlü şiddet, kaygı ve yıkıcı dış müdahaleden uzak, barışçıl bir ortamda kendi kaderini belirleyebilmesi için askeri çatışma ve şiddetin bir an önce sona ermesi ve Suriye'nin büyük halkına yakışan bir karar vermesi gerektiğini söyledi.

Pezeşkiyan ayrıca tüm Suriye vatandaşlarının ve sakinlerinin güvenliğinin sağlanması, kutsal mekanların yanı sıra diplomatik-konsolosluk, büyükelçilikler gibi mekanların uluslararası hukuka göre korunmasının önemini hatırlatarak durumun istikrara kavuşturulmasına ve bölgenin istikrar ve güvenliğinin korunmasına yardımcı olmak için İran'ın ilgili taraflarla ve BM ile diplomatik istişarelerinin devam ettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı, terörist rejimin Suriye topraklarına saldırı eylemlerini şiddetle kınayarak bölge ülkelerinin yanı sıra bu ülkedeki tüm iç partileri, Siyonist rejimin yayılmacı ve yasa dışı çıkarları ilerletmek amacıyla bölge milletleri karşısında kötüye kullanılmasına karşı uyanık olmasını istedi.