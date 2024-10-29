29 Eki 2024 12:41
Journalist ID: 5446
News ID: 85643135
T T
0 Persons

Ekler

Hizbullah'ın yeni Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım oldu

29 Eki 2024 12:41
News ID: 85643135
Hizbullah'ın yeni Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım oldu

Hizbullah Lübnan Konseyi, "Şeyh Naim Kasım"ı Hizbullah'ın yeni Genel Sekreteri olarak seçme kararını onayladı.

 El-Meyadin'in haberine göre, Hizbullah Lübnan Liderliği, Şeyh Naim Kasım’ın Hizbullah'ın Genel Sekreteri olarak seçildiğini duyuran bir bildiri yayımladı.

Açıklamada “Allah’a iman ederek, gerçek Muhammedi İslam'a bağlılıkla, Hizbullah’ın ideallerine ve hedeflerine sadık kalarak ve Genel Sekreter seçiminde resmi mekanizmaya uygun hareket edilerek, Hizbullah Konseyi Şeyh Naim Kasım’ın Hizbullah'ın genel sekreteri ve bayraktarı olarak seçilmesi konusunda fikir birliğine varmıştır.” ifadeleri yer aldı. 

Şeyh Naim Kasım’ın Hizbullah liderliğindeki görevinde başarıya ulaşması temennisinde bulunulan açıklamada “Yüce Allah, şehit Seyyid Hasan Nasrallah ve diğer şehitler, İslami direniş mücahitleri ve sadık Lübnan halkı adına yemin ederiz ki, Hizbullah’ın ideallerini ve hedeflerini gerçekleştirmek ve Hizbullah bayrağını zafere ulaşana kadar dalgalandırmak için çaba göstereceğiz.” denildi. 

0 Persons

Ekler

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .