İran'ın barışçıl nükleer faliyetleri teknik ihtiyaçlara dayalı ve Ajansın gözetimi altındadır

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, Rafael Grossi’nin açıklamalarının, Avrupa’daki üç ülke ile ABD’nin Yönetim Kurulu’ndaki karşıt ve yapıcı olmayan tutumuna atıfta bulunduğunu belirtti. Bu ülkeler, İran’a karşı herhangi bir mantıklı gerekçe veya yasal dayanak olmaksızın bir karar tasarısı sunup kabul ettirmişti.

Sözcü Bekaî, Grossi’nin Tahran’a yaptığı ziyaret ve İran ile Ajans arasındaki teknik iş birliğini güçlendirme yönündeki anlaşmaları hatırlatarak, Grossi'nin bu girişimlerle İran'a geldiğini ancak Avrupa'daki bu üç ülke ile ABD'nin, Yönetim Kurulu’nu baskı ve kötüye kullanma politikası güderek Genel Direktör'ün çabalarının sonuçsuz kalmasına neden olduğunu ifade etti.

İran’ın barışçıl nükleer programının Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması ve Kapsamlı Koruma Anlaşması çerçevesinde tamamen şeffaf bir şekilde ve Ajansın gözetiminde yürütüldüğünü vurgulayan Bekaî, son faaliyetlerin de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na tam bilgi verilerek ve sürekli gözetim altında gerçekleştirildiğini belirtti.