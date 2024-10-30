Hizbullah'ın Siyonist rejimin mevzilerine yönelik saldırıları/ Nehariya'daki uçak parçaları üreten fabrikada patlama

El Meyadin kanalının haberine göre Siyonist kaynaklar, işgal altındaki toprakların kuzeyindeki Siyonist yerleşim yeri Nehariya'da bulunan sanayi bölgesindeki uçak parçaları fabrikasında bir SİHA'nın patladığını duyurdu.
Diğer bazı kaynaklar da Lübnan Hizbullah Hareketi'nin saldırılarının ardından Siyonist rejimin sınır bölgelerindeki üslerinin elektriğinin kesildiğini bildirdi.
Bu kapsamda Siyonist rejim ordusu, Hizbullah saldırıları sonrasında alev alan Nehariya'nın kuzeyinde yer alan "El Zeib" bölgesinde itfaiye ekiplerinin yangını söndürdüğünü duyurdu.
El Meyadin muhabiri ayrıca İsba El Celil'deki Siyonist yerleşim birimlerine yönelik kapsamlı füze saldırıları gerçekleştirildiğini bildirdi.
yorumunuz