30 Eki 2024 15:54
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News ID: 85644600
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Hizbullah'ın Siyonist rejimin mevzilerine yönelik saldırıları/ Nehariya'daki uçak parçaları üreten fabrikada patlama

30 Eki 2024 15:54
News ID: 85644600
Hizbullah'ın Siyonist rejimin mevzilerine yönelik saldırıları/ Nehariya'daki uçak parçaları üreten fabrikada patlama

Tahran, İRNA- Lübnan Hizbullah Hareketi, Siyonist rejime yönelik saldırılarını sürdürürken çarşamba günü de bu rejimin birçok üs ve mevzisini füze saldırılarıyla hedef aldı.

El Meyadin kanalının haberine göre Siyonist kaynaklar, işgal altındaki toprakların kuzeyindeki Siyonist yerleşim yeri Nehariya'da bulunan sanayi bölgesindeki uçak parçaları fabrikasında bir SİHA'nın patladığını duyurdu.

Diğer bazı kaynaklar da Lübnan Hizbullah Hareketi'nin saldırılarının ardından Siyonist rejimin sınır bölgelerindeki üslerinin elektriğinin kesildiğini bildirdi.

Bu kapsamda Siyonist rejim ordusu, Hizbullah saldırıları sonrasında alev alan Nehariya'nın kuzeyinde yer alan "El Zeib" bölgesinde itfaiye ekiplerinin yangını söndürdüğünü duyurdu.

El Meyadin muhabiri ayrıca İsba El Celil'deki Siyonist yerleşim birimlerine yönelik kapsamlı füze saldırıları gerçekleştirildiğini bildirdi.

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