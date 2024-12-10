İran Büyükelçisi: Her türlü "Tetik Mekanizması" tehdidi Tahran'ın kesin yanıtıyla karşılaşacaktır

İrevani, Pazartesi günü yerel saatle BM Güvenlik Konseyi'nin dönem başkanı (ABD) ve BM Genel Sekreteri’ne hitaben yazdığı mektupta, İran’ın ortak zorlukların çözümü için iyi niyetle diyalog ve diplomatik yolları incelemeye bağlı olduğunu ifade etti. Ancak Avrupa Troykası’nın anlamlı bir diplomasinin karşılıklı anlayış ve taahhütlere saygı gerektirdiğini kabul etmesi gerektiğini söyledi.

Mektupta, Troyka'nın 2023 yılı Ekim ayında "geçiş günü" olarak bilinen tarihte yaptırımları kaldırmayı reddetmesi ve 2024 yılında yeni yaptırımlar uygulamasının, Kapsamlı Ortak Eylem Planı’na (KOEP) ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararına açık bir ihlal olduğunu belirtti. Ayrıca, bu yaptırımların KOEP'ten tamamen ayrı olduğu iddialarının hukuki dayanağı bulunmadığını ve gerçek dışı olduğunu ifade etti. 2231 sayılı kararın, KOEP’in amaçlarını zayıflatacak adımlardan kaçınılmasını açıkça talep ettiğini hatırlattı.

İrevani, İran’ın Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması kapsamındaki taahhütlerine bağlılığını yineleyerek, tüm üyelerin barışçıl amaçlarla nükleer enerji geliştirme, araştırma, üretim ve kullanım hakkının yadsınamaz olduğunu vurguladı. Her türlü "Tetik Mekanizması" tehdidinin yapıcı olmadığını ve İran’ın kesin bir tepki vereceğini bir kez daha belirtti.