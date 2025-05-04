Netanyahu’nun Azerbaycan ziyareti ertelendi

Filistin Ma'an haber ajansının aktardığına göre, Başbakanlık ofisi cumartesi günü yaptığı açıklamada, Netanyahu’nun önümüzdeki günlerde gerçekleştirmesi planlanan Azerbaycan ziyaretinin ertelendiğini açıkladı.

Söz konusu açıklamada, Gazze ve Suriye’deki son gelişmelerin ve Netanyahu’nun yoğun diplomatik ve güvenlik programının erteleme gerekçeleri arasında yer aldığı ifade edildi. Ziyaret için yeni bir tarih belirtilmedi.

Netanyahu’nun, 7-11 Mayıs tarihleri arasında Azerbaycan’a giderek Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesi planlanıyordu. İsrail rejimi ile Azerbaycan arasındaki yakın ilişkiler özellikle güvenlik ve enerji alanlarında dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz salı günü, İsrail Devlet Radyosu Netanyahu’nun çarşamba günü başlayacak beş günlük resmi ziyaret kapsamında Azerbaycan’a gideceğini bildirmişti.

Netanyahu’nun ofisi ziyaretin Gazze ve Suriye’deki gelişmeler nedeniyle ertelendiğini iddia ederken, Siyonist “Walla” haber sitesi ise Türkiye’nin Netanyahu’nun uçağına hava sahasını kullanma izni vermemesi nedeniyle ziyaretin iptal edildiğini aktardı.

Bu bağlamda, Türkiye Dışişleri Bakanlığı da İsrail rejiminin, Netanyahu'nun uçağına hava sahasından geçiş izni verildiği yönündeki iddialarını yalanladı. Anadolu Ajansı’na konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, “İsrail Başbakanı’nın uçağına Türkiye hava sahasından geçiş izni verildiği yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Böyle bir talep bize ulaşmamıştır” dedi.