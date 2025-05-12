Ebu Ubeyde: Amerikan vatandaşı Siyonist esiri serbest bırakacağız

Ebu Ubeyde, Kassam Tugayları'nın, Amerikan vatandaşı olan Siyonist asker Aidan Aleksander'ı bugün serbest bırakma kararı aldığını açıkladı.

Daha önce, ABD Başkanı Donald Trump, işgal altındaki topraklarda yaşayan ancak Amerikan vatandaşı da olan Siyonist esir Aidan Aleksander'ın yakında serbest bırakılacağını duyurmuştu.

Trump, bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Bu adım, ABD'ye iyi niyet göstergesi olarak ve Katar ile Mısır'ın aracılık çabaları sonucu, Gazze'deki bu vahşi savaşı sonlandırmak ve tüm rehineleri (Siyonist esirleri) canlı veya ölü olarak iade etmek amacıyla atıldı" ifadelerini kullandı.

Hamas'ın Gazze lideri daha önce yaptığı açıklamada, Aydan Aleksander'ın ateşkes çabaları kapsamında serbest bırakılacağını belirtmişti.