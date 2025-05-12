Irakçi: Görüşmelerin ileriye doğru ilerlediği söylenebilir

Seyyid Abbas Irakçi, Umman Dışişleri Bakanı’nın arabuluculuğunda Maskat’ta gerçekleşen İran ile ABD arasındaki dolaylı müzakerelerin dördüncü turunun sonunda, bu turda ele alınan konular hakkında açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı, dördüncü turun önceki turlara göre çok daha ciddi ve açık geçtiğini belirterek, "Bu turda genel ifadelerden uzaklaştık ve ayrıntılara indik, bu da doğal olarak müzakereleri daha zorlaştırıyor" dedi.

İran müzakere heyeti başkanı olarak Irakçi, müzakerelerin zorluğuna ve açıklığına rağmen oldukça faydalı görüşmeler yapıldığını söyledi. "Artık iki tarafın birbirinin tutumlarını daha iyi anladığı söylenebilir" açıklamasında bulundu.

Ana ihtilaf konularının daha fazla tartışıldığını belirten Bakan, tarafların tutumlarının birbirine bir miktar daha yaklaştığını ifade etti.

Irakçi, tarafların müzakerelere devam etmeye kararlı olduğunu vurgulayarak "Bu görüşmelerin devam etmesine karar verdik. Bir sonraki oturumun yapılması konusunda anlaşmaya varıldı, ancak zamanı ve yeri, her iki tarafın programına göre ayarlanacak ve bu sorumluluk Umman Dışişleri Bakanı’na ait olacak" ifadelerini kullandı.

Müzakere odasının dışında ve içinde Amerikalı heyetin çelişkili tutumlarına dair bir soruya cevaben Irakçi, bu durumu doğrulayarak “Ne yazık ki Amerikan taraflarından, özellikle medya ve kamuoyunda, çelişkili açıklamalar duyuyoruz. Bu durum müzakerelere hiç yardımcı olmuyor. Bugün de konularımızdan biri buydu. Bu yöntemin müzakerelerin yararına olmadığını ve düzeltilmesi gerektiğini vurguladık.” ifadelerini kullandı.

Irakçi sözlerine “İslami Cumhuriyet, tutumlarında kararlıdır ve bu tutumları dile getirirken gerekli hassasiyeti göstermektedir. Amerikalı tarafın da aynı şekilde davranması beklenir. Bugün çok faydalı bir tartışma gerçekleştirdik. Bu tür davranışlara daha az tanık olmayı umuyoruz. Ancak net olarak şunu vurguladık ki, medyada çıkan çelişkili değerlendirmeleri kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu tür durumlar müzakerelere zarar verir. Eğer bu tür davranışlar devam ederse, biz de aynı şekilde karşılık vereceğiz. Şu anda ise tutumlarımızın ve sorunlarımızın biraz daha birbirine yaklaştığını söyleyebiliriz.” şeklinde devam etti.

İran heyeti başkanı olarak Bakan Irakçi, yaptırımların kaldırılması ve uranyum zenginleştirme konularında ne tür görüşmeler yapıldığı sorusuna “Bu iki konu müzakerelerin ana başlıklarıdır. Bizim açımızdan zenginleştirme konusu mutlaka devam etmelidir ve bu konuda hiçbir şekilde taviz söz konusu olamaz. Güven inşa etmek adına belirli bir dönem için bazı kısıtlamalar getirilebilir, tıpkı daha önce olduğu gibi, ancak zenginleştirmenin özü asla müzakereye açık değildir.” yanıtını verdi.

Ayrıca yaptırımlar konusunun da gündeme geldiğini belirten Irakçi, “Müzakeredeki kastımız doğal olarak yaptırımların kaldırılmasıdır. Yaptırımların kaldırılması, her durumda bizim müzakere temelimizdir ve bu da her iki tarafça kabul edilmiştir. Şu anda ihtilaflı konularda birbirimize çok daha yaklaştık ve en azından artık birbirimizi anlıyoruz. Bizim tutumlarımız tamamen açıktır ve şu anda karşı tarafça da tam olarak anlaşılmıştır. Umuyorum ki bundan sonraki süreçte daha fazla ilerleme sağlanacaktır” dedi.