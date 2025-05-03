3 May 2025 17:56
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News ID: 85821799
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Bekaî: İsrail rejiminin Suriye’ye saldırısının amacı, bağımsız bir ülkeyi yok etmektir

3 May 2025 17:56
News ID: 85821799
Bekaî: İsrail rejiminin Suriye’ye saldırısının amacı, bağımsız bir ülkeyi yok etmektir

Tahran, İRNA - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Siyonist rejimin Suriye’ye yönelik askeri saldırılarını kınayarak, bu saldırıların temel amacının Suriye’nin savunma, ekonomi ve altyapı kapasitesini yok ederek onu bağımsız bir ülke olmaktan çıkarmak olduğunu vurguladı.

İsmail Bekaî, İsrail’in bu yıkıcı stratejiyle sadece Suriye’de değil, aynı zamanda Filistin’deki soykırım, Lübnan’daki işgal ve saldırganlık politikalarını da sürdürmeye çalıştığını belirtti.

Açıklamasında, İsrail’in savaş kışkırtıcılığına ve saldırılarına son verilmesinin, özellikle bölge ülkeleri olmak üzere uluslararası toplumun acil ve etkili müdahalesine bağlı olduğunu ifade eden Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü,  bu bağlamda İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT), İsrail rejiminin hukuk tanımaz tutumuna karşı BM Güvenlik Konseyi’ni harekete geçmeye zorlamak için mevcut mekanizmaları devreye sokması gerektiğini vurguladı.

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