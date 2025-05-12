Pezeşkiyan’dan Siyonist rejimin cinayetlerine karşı uluslararası toplumun sessizliğine eleştiri

Mesud Pezeşkiyan bugün, Kızılay Haftası anma töreninde yaptığı konuşmada, birçok insanın kendi dünyasını feda ederek başkalarının hayatını kurmaya ve acı çekenlerin sorunlarını çözmeye çalıştığını belirterek “Başkalarının acı ve ıstırabına kayıtsız kalan birine insan denemez” dedi.

Pezeşkiyan, muhtaçlara yardım etmenin dini, insani ve evrensel bir görev olduğunu vurgulayarak “Bugün insan hakları, özgürlük ve insanlık iddiasında bulunanların, acı çeken insanlara yardım etmek yerine masum ve savunmasız insanların evlerini başlarına yıkmaları tam bir felakettir.” şeklinde devam etti.

Cumhurbaşkanı açıklamalarının devamında “Resmi kürsülerde gösterişli kıyafetlerle boy gösterip insan hakları ve insanlıktan dem vuranlar, kadınları, çocukları ve yaşlıları kolaylıkla bombalamayı nasıl kabul edebiliyorlar? Bu insanların içinde ne tür bir yaratık yaşıyor belli değil!” ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, Siyonist rejimin savunmasız insanlara karşı işlediği cinayetler karşısında uluslararası toplumun sessizliğini eleştirerek “Dünya görüyor ama sessiz kalıyor, Birleşmiş Milletler görüyor ama hâlâ bu canileri savunuyor. Bu bizim temel sorunumuz. Kürsüye çıktıklarında özgürlük ve barıştan bahsediyorlar, ama sahada en yırtıcı hayvanlardan bile daha vahşiler.” dedi.

Cumhurbaşkanı sözlerini “Yaptıkları işleri başkalarına mal ediyorlar ama aslında kimin insanlığa sahip çıktığı ve kimin bilimle donattığı silahlar, füzeler ve bombalarla insanları yok ettiği çok açık. Bir insan ancak dert sahibi olursa insandır; başkalarının acısından habersiz olan birine insan denemez. İnşallah el ele vererek şehirlerimizden, ülkemizden ve hatta dünyadan bu insanlık dışı sorunları ortadan kaldıracağız.” şeklinde tamamladı.