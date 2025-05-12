Hamas Sözcüsü: Amerikalı esirin serbest bırakılması, kalıcı ateşkesin önünü açıyor

Taha, Al Arabi TV’ye verdiği demeçte, Hamas’ın Filistin halkının yararına olacak her türlü fikir ve öneriyi memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Hamas’ın Gazze'deki lideri Halil El-Heyye ise daha önce yaptığı açıklamada, Aidan Alexander’ın esir takası kapsamında değil, ateşkese ulaşma çabalarının bir parçası olarak serbest bırakıldığını duyurdu.

Heyye, son günlerde ateşkesi sağlamak amacıyla arabulucular üzerinden ABD ile temas kurduklarını ve Hamas’ın bu süreçte yüksek düzeyde iyi niyet gösterdiğini belirtti.

El Heyye açıklamasında "Ateşkesin sağlanması, geçişlerin açılması ve insani yardımların Gazze’ye ulaşması yönünde atılan adımlar kapsamında Aidan Alexander serbest bırakılacak." ifadelerine yer verdi.