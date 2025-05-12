12 May 2025 12:35
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News ID: 85830477
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Hamas Sözcüsü: Amerikalı esirin serbest bırakılması, kalıcı ateşkesin önünü açıyor

12 May 2025 12:35
News ID: 85830477
Hamas Sözcüsü: Amerikalı esirin serbest bırakılması, kalıcı ateşkesin önünü açıyor

Tahran, İRNA – Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın sözcüsü Cihad Taha, Amerikalı-İsrailli esir Aidan Alexander’ın serbest bırakılmasının, Gazze Şeridi’ne insani yardımların ulaştırılması ve kalıcı ateşkesin sağlanması yönünde bir adım olduğunu belirtti.

Taha, Al Arabi TV’ye verdiği demeçte, Hamas’ın Filistin halkının yararına olacak her türlü fikir ve öneriyi memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Hamas’ın Gazze'deki lideri Halil El-Heyye ise daha önce yaptığı açıklamada, Aidan Alexander’ın esir takası kapsamında değil, ateşkese ulaşma çabalarının bir parçası olarak serbest bırakıldığını duyurdu.
Heyye, son günlerde ateşkesi sağlamak amacıyla arabulucular üzerinden ABD ile temas kurduklarını ve Hamas’ın bu süreçte yüksek düzeyde iyi niyet gösterdiğini belirtti.

El Heyye açıklamasında "Ateşkesin sağlanması, geçişlerin açılması ve insani yardımların Gazze’ye ulaşması yönünde atılan adımlar kapsamında Aidan Alexander serbest bırakılacak." ifadelerine yer verdi.

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