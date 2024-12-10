İrevani: BM ve Güvenlik Konseyi, İran'ın Suriye'deki diplomatik tesislerine yapılan saldırıları açıkça kınamalıdır

İrevani, Pazartesi günü yerel saatle BM Güvenlik Konseyi ve Genel Sekreteri'ne yazdığı mektupta, bu saldırıların 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi ve 1963 tarihli Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi’nin açık bir ihlali olduğunu belirtti.

Bu sözleşmeler diplomatik tesislerin dokunulmazlığını ve çalışanlarının güvenliğini güvence altına almaktadır.

İrevani mektupta ayrıca "İran İslam Cumhuriyeti, diplomatik ve konsolosluk tesislerinin ve temsilcilerinin dokunulmazlığının uluslararası hukuka uygun olarak her zaman korunması gerektiğini vurgular. Hiçbir birey, grup veya devlet, bu tür ihlalleri gerçekleştirme veya kolaylaştırma hakkına sahip değildir. İran, BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi’nden bu açık ihlalleri kınamalarını ve çalışanların ile diplomatik tesislerin güvenliğini sağlamak ve bu tür saldırıların tekrarını önlemek için gerekli adımları atmalarını talep etmektedir." diye ekledi.