Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İran ve Azerbaycan bölgeye barış ve güvenlik getirebilir

Mesud Pezeşkiyan, Pazartesi günü Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, İlham Aliyev'in misafirperverliğine teşekkür ederek "Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın bölge ve ikili ilişkiler konusundaki özel yaklaşımına teşekkür ediyorum. Her alanda iş birliği yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı, İran ve Azerbaycan arasındaki ilişkileri tarihi olarak nitelendirdi ve "İki ülke her zaman birbirinin destekçisi olmuştur. Bölgede dini, inançsal ve siyasi pek çok ortak noktaya sahibiz. Bu ortaklıklara bağlıyız, onlarla gurur duyuyoruz ve ilişkilerimizi bu temelde genişletmeye çalışıyoruz." dedi.

Pezeşkiyan, İran ile Azerbaycan arasında imzalanan anlaşmaların stratejik ve önemli olduğunu vurgularken "Kıymetli kardeşim İlham Aliyev, Azerbaycanlı yetkililere ortak stratejik programın uygulanması talimatını verdi. Biz de Dışişleri Bakanımıza, bu derin stratejik programı daha da ilerletmesi için talimat verdik, böylece bilim, siyaset, ekonomi, güvenlik ve diğer tüm alanlarda ortak iş birliğimiz artacak." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı, İran ve Azerbaycan'ın iş birliği ile bölgede barış ve güvenlik sağlayabileceğini ve sorunları birlikte çözebileceğini belirtti ve "Tüm İslam ülkeleri ve komşular olarak el ele verirsek, birbirimizin toprak bütünlüğüne saygı gösterirsek, ortak görüşlerde uzlaşıp her alanda iş birliğini artırabilir ve iletişimimizi güçlendirebiliriz." diye ekledi.

Pezeşkiyan sözlerine "Mali ilişkileri ve ticareti geliştirmeli, yolları ve koridorları birlikte inşa etmeliyiz. Üreticilerimiz iş birliği içinde üretim yapmalı. Bilim, kültür, üretim ve siyaset alanlarında birlikte hareket edersek, kimsenin ilişkilerimizi bozmasına veya aramıza fitne sokmasına izin vermeyiz." şeklinde devam etti.

Cumhurbaşkanı, İran ile Azerbaycan arasındaki ortaklık ve iletişim konularındaki ortak noktaları vurgulayarak "Kıymetli kardeşim Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in iradesiyle ve İran İslam Cumhuriyeti’nin dost ve kardeş Azerbaycan ile ilişkileri güçlendirme konusundaki kararlılığıyla, Allah'ın izniyle tüm anlaşmaları hayata geçireceğiz." dedi.

Pezeşkiyan, konuşmasının sonunda Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın misafirperverliğine teşekkür ederek "Azerbaycan’da kendimi yabancı bir ülkede hissetmiyorum. İki ülke arasında ekonomik, kültürel, bilimsel, güvenlik ve askeri alanlarda iş birliğimizi genişletmeyi ve gelecek nesillere güçlü bir ilişki miras bırakmayı umut ediyorum." dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı ortak basın toplantısının başında, İran Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyeti karşılamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek "İki ülkenin halkları uzun zamandır kardeşçe ilişkiler içindedir ve devletler arası ilişkiler de bu sağlam temel üzerine kuruludur. Bu ziyaretin, iki ülke arasındaki iş birliği ve ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyorum." dedi.

Aliyev, Pezeşkiyan ile yapılan özel ve ortak görüşmelere atıfta bulunarak "Bugün iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin önemini vurguladık; her iki tarafın temel hedefi, faaliyetleri ve ilişkileri daha da geliştirmektir." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Aliyev "Bugün çok önemli belgeler de imzalandı. Bu belgelerin iki ülke cumhurbaşkanlarının huzurunda imzalanması, tüm alanlarda daha yakın iş birliği sağlama yönündeki ortak çabalarımızın göstergesidir." açıklamasında bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, İran ve Azerbaycan’ın uluslararası kuruluşlar bünyesinde birbirlerini desteklediklerini belirterek, gelecekte Birleşmiş Milletler, ECO (Ekonomik İşbirliği Teşkilatı) ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi örgütler çerçevesinde iş birliğinin devam edeceğini ifade etti.

Aliyev, iki ülke arasındaki iş birliğinin sadece ikili ilişkilerle sınırlı kalmayıp bölgesel ve çok taraflı alanları da kapsadığını, ekonomik alanda da çeşitli iş birliği projelerinin yürütüldüğünü belirtti.

Ayrıca, İran’ın Bender Abbas Limanı’ndaki patlama kazasında hayatını kaybedenler için taziyelerini ileten Aliyev, vefat edenler için Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Aliyev, sözlerini "Bölgesel gelişmelere, kalıcı barışa, ülkelerin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine, iç işlerine müdahale edilmemesine büyük önem veriyoruz." diye tamamladı.