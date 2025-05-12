40 yıllık çatışma ve güvensizliğe son: PKK'nın feshi umut dalgası yarattı

Güvenilir kaynaklar, "Kürdistan İşçi Partisi" (PKK) olarak bilinen silahlı grubun bugün kendini feshettiğini duyurduğunu bildirdi.

El-Cezire televizyonunun PKK'ya dayandırdığı haberde, "Partinin feshedildiğini, silahların bırakılacağını ve Türkiye ile silahlı çatışmalara son verileceğini açıklıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Irak'ın resmi haber ajansı (VAK) da PKK liderliğinin partiyi feshetme, silahlı mücadeleyi sonlandırma ve silahsızlanma kararı aldığını duyurdu.

Kürdistan İşçi Partisi liderliği, 5-7 Mayıs tarihleri arasında yapılan toplantıların ardından alınan kararları açıkladı ve bu kararlar doğrultusunda partinin resmen feshedildiği bildirildi.

PKK'nın yayınladığı açıklamada, "Bu karar, İstanbul'da tutuklu bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta silahlı mücadeleden demokratik ve barışçıl bir topluma geçiş çağrısına istinaden alınmıştır" denildi.

PKK geçtiğimiz Cuma günü, Türkiye ile yeni bir barış süreci çerçevesinde dört on yılın ardından kendini feshetme ve silahsızlanmaya yönelik tarihi bir karar alacağını duyurmuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yakın zamanda, "Tüm engelleri aştık; PKK feshedilecek ve silahsızlandırılacak" açıklamasında bulunmuştu.

Bölgede Yeni Bir Dönem Başlıyor

Türkiye, PKK'yı ulusal güvenliğine yönelik bir tehdit olarak tanımlamış ve son yıllarda "PKK unsurlarının varlığı" gerekçesiyle Suriye ve Irak'ın Kürt bölgelerine sürekli askeri operasyonlar düzenlemişti. Verilere göre, bu operasyonlar sırasında çok sayıda Suriyeli ve Iraklı sivil hayatını kaybetti veya yaralandı; sınır bölgelerindeki birçok köy ve yerleşim yeri tahrip oldu.

PKK'nın resmen feshedilmesiyle, Türkiye'nin Irak ve Suriye topraklarına yönelik operasyonları için bir gerekçe kalmayacak ve bölgedeki uzun süreli çatışmalardan birinin sona ermesi umut edilebilecek.

Bu gelişme, Ortadoğu'da kalıcı barış ve istikrar adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.