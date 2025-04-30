Üst düzey Mossad casusu idam edildi

Siyonist rejim lehine istihbarat ve casusluk faaliyetlerinde bulunan bu kişi, “yeryüzünde bozgunculuk” ve “savaş suçu” (muharebe) suçlamalarıyla gözaltına alınmış ve yargılanmıştı. Ceza yargılaması sürecinin tamamlanmasının ve Yüksek Mahkeme tarafından onaylanmasının ardından, bugün sabah cezası infaz edildi.

Muhsin Lenger Neşin, 1399 yılının Mehr ayında (Eylül 2020) Siyonist rejimin istihbarat servisi Mossad tarafından istihdam edildi ve çeşitli eğitim aşamalarından geçtikten sonra, ilk görevini aynı yılın Dey ayında (Aralık 2020) gerçekleştirdi.

Bu kişi, iki yıl boyunca Siyonist rejimin üst düzey subayları ve onların İran’daki saha ajanlarıyla yakın ve operasyonel iş birliği içinde çalıştı. Bu süre zarfında; terörist operasyonlara lojistik destek sağlama, Şehit Seyyad Hodayi suikastı sırasında olay yerinde bulunma gibi önemli görevler üstlendi.

Sanığın suçları arasında, Savunma Bakanlığı’na bağlı bir sanayi merkezine yönelik saldırının lojistik, teknik ve operasyonel desteği, Mossad ajanları için güvenli iletişim altyapısı oluşturma amacıyla iletişim ekipmanı satın alma, operasyonel araç temini ve donatımı, Mossad subaylarından alınan paraların İran içindeki ajanlara aktarımı, çeşitli illerde güvenli evlerin kiralanması yer almaktadır.

Lenger-Neşin’in Mossad için yürüttüğü casusluk faaliyetleri ve terör hücrelerine verdiği kapsamlı destek, teknik ve istihbari belgelerle, özellikle Mossad ile “Red Windows” adlı güvenli iletişim sistemi aracılığıyla yaptığı yazışmalarla kanıtlandı. Sanık, mahkeme ve savcılık aşamalarında bu faaliyetlerini açıkça itiraf etti.

İdam edilen casus, Mossad’ın üst düzey subaylarıyla Gürcistan ve Nepal’de iki kez buluşmuş ve görevlerini bu ülkelerde almıştır. Casusluk faaliyetleri süresince, Mossad’la bağlantılı ekipler için operasyonel araçlar temin etmiş ve bunları verilen talimatlara göre ajanlara teslim etmiştir.

Ayrıca iç operasyondaki ajanlarla Mossad subaylarının bağlantısını sağlamak amacıyla isimsiz SIM kartlar, cep telefonları ve taşınabilir modemler temin ederek ulaştırmıştır. Çeşitli zamanlarda Mossad ajanlarından belirlenen yerlerde para teslim alıp bu paraları içerdeki ajanlara aktarmıştır. En dikkat çeken faaliyetlerinden biri de, Mossad subayı talimatıyla Şehit Sayyad Khodai’yi gözetlemek amacıyla motosiklet satın alması ve suikast günü olay yerinde bulunarak, hedefin varlığını saldırgana bildirmesi ve hemen ardından bölgeden uzaklaşmasıdır.