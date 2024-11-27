İslami: İran'ın nükleer programı şeffaf ve UAEA tarafından izleniyor

Muhammed İslami bugün, bakanlar kurulu toplantısının oturum aralarında gazetecilere hitaben "Nükleer programın gelişimine uygun binlerce gelişmiş santrifüjün gazlaştırılmasına başladık ve devreye koyduk. İran İslam Cumhuriyeti her zaman etkileşime istekli olduğunu göstermiş ancak karşı tarafın zorba, baskı, hukuka aykırı ve yasa dışı davranışları karşısında asla geri adım atmamıştır. ifadesine dikkat çekti.

"İran'ın nükleer programı tamamen şeffaf ve barışçıl hedeflere sahip olup, KOEP belgesindeki hedefleri ve sorumlu oldukları görevleri göz ardı edip, bahaneler üreterek, suçlamalar yayarak ülkeye tek taraflı baskı yapmak isterlerse, tam tersi bir yanıtla karşı karşıya gelecekler." diyen Atom Enerjisi başkanı,"İran'ın nükleer programına ilişkin tüm faaliyetlerin, NPT belgesindeki güvenceler uyarınca Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın denetimi altında olduğunu belirterek "Suçlamaların bir kısmı 20 yıl öncesinden geliyor ve İran'a baskı yapmak için bahane yaratmak amacıyla karşı devrim, ikiyüzlülük ve hizmetçilerin rolü de eşlik ediyor." vurgusunda bulundu.

İslami ayrıca Amerika'nın 16 istihbarat topluluğunun, İran'ın askeri bir programının olmadığını, bunların tarihin gerçekleri olduğunu ve buna dair belgelerin bulunduğunu defalarca dile getirdiklerini de sözlerine ekledi.