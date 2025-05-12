PKK fesih kararını açıkladı

El Cezire televizyonu PKK'ya dayandırdığı haberde, "Partinin feshedildiğini, silahların bırakılacağını ve Türkiye ile silahlı çatışmalara son verileceğini açıklıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Aynı doğrultuda, Irak'ın resmi haber ajansı (VAK) da PKK liderliğinin partiyi resmen feshetme, silahlı mücadeleyi sonlandırma ve silahsızlanma kararı aldığını bildirdi.

Haber kaynakları, Kürdistan İşçi Partisi liderliğinin 5-7 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen toplantılarında alınan kararları açıkladığını ve bu kararlar doğrultusunda partinin resmen dağıtıldığını vurguladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakın zamanda yaptığı açıklamada, "Tüm engelleri geride bıraktık; PKK feshedilecek ve silahsızlandırılacak" demişti.

PKK geçtiğimiz Cuma günü, Türkiye ile yeni bir barış süreci çerçevesinde 40 yılın ardından kendisini feshetme ve silah bırakma yönünde tarihi bir karar alacağını duyurmuştu.

PKK, 1978'de kurulan ve altı yıl sonra Türkiye'nin güneydoğusunda ayrılıkçı bir isyan başlatan silahlı bir örgüttür. Örgütün silahlı eylemleri arasında intihar saldırıları, gerilla operasyonları ve Türkiye'nin askeri hedefleri, devlet tesisleri ile yurtdışındaki diplomatik temsilciliklerine yönelik saldırılar yer almıştır. Çatışmalarda 40 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği tahmin edilmektedir.

Daha önce Türk siyasi yetkililer, PKK'nın Türk hükümetiyle uzlaşma ihtimalinden söz etmişti. Türkiye'nin Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, bir süre önce yaptığı açıklamada, Abdullah Öcalan'ın grubun isyanına son vermesi karşılığında ömür boyu hapis cezasından çıkarılmasını ve Türkiye Parlamentosu'nda konuşma yapmasına izin verilmesini önermişti.

PKK, İran, ABD, İngiltere, Kanada, Avrupa Birliği ve diğer birçok ülke tarafından terör örgütleri listesinde yer almaktadır.