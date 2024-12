E3 ülkelerinin suçlamaları reddedildi

Fransa, Almanya ve İngiltere'nin daimi temsilcilerinin (E3) BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi'ne yazdığı ortak mektubun ardından, İran İslam Cumhuriyeti'nin New York'taki BM Daimi Temsilciliği, bu uluslararası örgütün Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi'ne bir mektup göndererek suçlamaların asılsız ve siyasi amaçlı olduğunu belirtti.

Avrupa Troykası temsilcileri, mektuplarında, mevcut krizin asıl sebeplerine bakılmaksızın, İran İslam Cumhuriyeti'ni KOEP yükümlülüklerine uymamakla ve Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı Kararını ihlal etmekle suçladı.

İran'ın New York'taki BM Daimi Temsilcisi ve Büyükelçisi Emir Said İrevani, Pazartesi günü yerel saatle Güvenlik Konseyi'ne ve BM Genel Sekreteri'ne yazdığı bir mektupta bu iddiaların tamamen asılsız ve yanıltıcı olduğunu belirterek "İran İslam Cumhuriyeti'nin eylemlerinin, KOEP'in 26. ve 36. maddelerinde yer alan meşru haklar çerçevesinde ve ABD'nin anlaşmadan tek taraflı ve hukuka aykırı olarak çekilmesine yanıt olarak gerçekleştirilmiştir." vurgusunda bulundu.

Bu mektupta, Troyka'nın yaptırımların kaldırılması yönündeki yükümlülüklerini ihlal ettiği ve İran İslam Cumhuriyeti'nin gemicilik hatları ve hava sektörü de dahil olmak üzere yeni yaptırımlar uygulayarak düşmanca politikalarını sürdürdüğü belirtildi.