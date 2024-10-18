18 Eki 2024 12:13
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News ID: 85631408
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İrevani: Uluslararası toplum İsrail'i terör eylemlerinden sorumlu tutmalı

18 Eki 2024 12:13
News ID: 85631408
İrevani: Uluslararası toplum İsrail'i terör eylemlerinden sorumlu tutmalı

New York, İRNA- İran'ın BM Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisi, Perşembe günü yerel saatle Genel Sekreter Antonio Guterres ve Güvenlik Konseyi Başkanı Pascal Christian'a gönderdiği bir mektupta İsrail rejiminin Tahran'a karşı temelsiz suçlamalarını reddederek, "İsrail rejiminin uluslararası barış ve güvenlik için ciddi ve yakın bir tehdit" olduğuna işaret ederek "Uluslararası toplumun, özellikle de Güvenlik Konseyi'nin bu rejimi sorumlu tutması gerekiyor." ifadesine yer verdi.

İran'ın BM Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani mektubunda "İsrail rejimi uluslararası barış ve güvenliğe yönelik ciddi ve yakın bir tehdittir.Onun (İsrail rejimi) sürekli terör eylemleri ve saldırıları tüm bölgeyi savaşın eşiğine doğru yönlendiriyor. Güvenlik Konseyi bu suçlar karşısında sessiz kalamaz." ifadesine dikkat çekti.
İran'ın BM'deki kıdemli diplomatı mektubunun bir diğer bölümünde "Uluslararası hukuka uygun olan İran'ın direniş gruplarına verdiği destek tamamen meşrudur. Direniş grupları, İsrail rejiminin acımasız işgaline ve sürekli saldırganlığına karşı hukuki bir mücadele yürütüyor. İsrail rejimi hukuka aykırı işgali ve şiddet içeren saldırganlığını sürdürdüğü müddetçe direniş devam edecek ve İran, işgal ve saldırganlığa karşı topraklarını ve halkını savunan direniş gruplarına destek vermeye devam edecektir." ifadesinin altını çizdi.

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