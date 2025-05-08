Irakçi: Hindistan ve Pakistan’ın itidalli davranarak bölgede gerilimin artmasını önlemelerini umuyoruz

Hindistan’ın üst düzey yetkilileriyle görüşmek ve ikili, bölgesel ve uluslararası konularda istişarelerde bulunmak üzere diplomatik bir heyetin başında Yeni Delhi’ye giden Dışişleri Bakanı, gazetecilere yaptığı açıklamada bu ziyaretin uzun süredir planlandığını ve ana amacının iki ülke arasında Ortak Ekonomik Komisyon’un oluşturulması olduğunu belirtti.

Irakçi, kendisine ekonomi bakanlıklarından yetkililerin eşlik ettiğini vurgulayarak, “Bu ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki ekonomik iş birliği, özel önemi dolayısıyla gözden geçirilecek ve değerlendirilecek” dedi.

Irakçi, İran ile Hindistan’ın her zaman bölgesel ve uluslararası konularda siyasi istişarelerde bulunduğunu belirterek “Özellikle şu anki özel koşullarda, bu istişareler daha yakın ve yeni boyutlar kazanmış durumda” ifadesini kullandı.

Irakçi,Hindistan Dışişleri Bakanı ile görüşme planladıklarını belirterek “Bu görüşmede bölgesel meseleleri ele alacağız. Biz tansiyonun düşmesinden yanayız ve tarafların sergileyeceği itidal ile gerilimin artmasının önleneceğini umuyoruz. Bölgemizin huzura ihtiyacı var, özellikle bölge ülkeleri arasındaki ekonomik iş birliğini artırmak için. Bu umudumuzu koruyoruz” dedi.