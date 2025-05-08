8 May 2025 11:43
Journalist ID: 5446
News ID: 85826744
T T
0 Persons

Ekler

Irakçi: Hindistan ve Pakistan’ın itidalli davranarak bölgede gerilimin artmasını önlemelerini umuyoruz

8 May 2025 11:43
News ID: 85826744
Irakçi: Hindistan ve Pakistan’ın itidalli davranarak bölgede gerilimin artmasını önlemelerini umuyoruz

Yeni Delhi, İRNA- İran Dışişleri Bakanı, Yeni Delhi’ye varışında Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilime değinerek, iki ülkeden bölgede tansiyonun artmaması için itidalli davranmalarını istedi.

Hindistan’ın üst düzey yetkilileriyle görüşmek ve ikili, bölgesel ve uluslararası konularda istişarelerde bulunmak üzere diplomatik bir heyetin başında Yeni Delhi’ye giden Dışişleri Bakanı, gazetecilere yaptığı açıklamada bu ziyaretin uzun süredir planlandığını ve ana amacının iki ülke arasında Ortak Ekonomik Komisyon’un oluşturulması olduğunu belirtti.

Irakçi, kendisine ekonomi bakanlıklarından yetkililerin eşlik ettiğini vurgulayarak, “Bu ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki ekonomik iş birliği, özel önemi dolayısıyla gözden geçirilecek ve değerlendirilecek” dedi.

Irakçi, İran ile Hindistan’ın her zaman bölgesel ve uluslararası konularda siyasi istişarelerde bulunduğunu belirterek “Özellikle şu anki özel koşullarda, bu istişareler daha yakın ve yeni boyutlar kazanmış durumda” ifadesini kullandı.

 Irakçi,Hindistan Dışişleri Bakanı ile görüşme planladıklarını belirterek “Bu görüşmede bölgesel meseleleri ele alacağız. Biz tansiyonun düşmesinden yanayız ve tarafların sergileyeceği itidal ile gerilimin artmasının önleneceğini umuyoruz. Bölgemizin huzura ihtiyacı var, özellikle bölge ülkeleri arasındaki ekonomik iş birliğini artırmak için. Bu umudumuzu koruyoruz” dedi.

0 Persons

Ekler

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .