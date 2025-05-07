Irakçi: Fars Körfezi’nin adını değiştirme girişimi tüm İran halkına hakarettir

Irakçi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada “Fars Körfezi’nin ismi, tıpkı diğer coğrafi adlar gibi, insanlık tarihine dayanan derin köklere sahiptir. İran, Umman Denizi, Hint Okyanusu, Arap Denizi veya Kızıldeniz gibi isimlere hiçbir zaman itiraz etmemiştir. Bu adlar, herhangi bir milletin mülkiyetini değil, insanlığın ortak kültürel mirasına duyulan saygıyı temsil eder” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı, bu girişimlerin yalnızca İran’a karşı düşmanca niyetleri açığa çıkardığını ve uluslararası toplum tarafından tanınan tarihi gerçeklerle çeliştiğini belirtti. “Bu gülünç söylentilerin, dünya genelindeki İranlıları kışkırtmak amacıyla savaş yanlısı bazı odaklarca başlatılmış bir dezenformasyon kampanyasından ibaret olmasını umuyorum” dedi.

Irakçi, ABD Başkanı’nın da Fars Körfezi isminin asırlardır kullanıldığını, tüm haritacılar ve uluslararası kuruluşlar tarafından tanındığını ve 1960’lara kadar bölge liderlerinin resmi yazışmalarında bu adı kullandığını bildiğini belirtti ve son olarak “Bu alanda yapılacak herhangi bir dar görüşlü girişimin, ne hukuki ne de coğrafi bir geçerliliği olur. Bu, yalnızca İran içinde ve dışında her kesimden İranlının öfkesini doğuru” dedi.