24 Nis 2025 10:12
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News ID: 85812787
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Filistinli liderlerden Mahmud Abbas’ın tartışmalı açıklamalarına büyük öfke

24 Nis 2025 10:12
News ID: 85812787
Filistinli liderlerden Mahmud Abbas’ın tartışmalı açıklamalarına büyük öfke

Tahran, İRNA – Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas’ın Filistin Merkez Konseyi toplantısında yaptığı açıklamalar, Filistinli liderlerin yoğun eleştirilerine yol açtı. Bu liderler, Abbas’ın açıklamalarını Filistin’in ulusal çıkarlarına aykırı ve iç bölünmeyi derinleştiren kışkırtıcı sözler olarak değerlendirdi.

Filistin Ulusal Meclisi üyesi Teysir el-Ali, Kudüs kanalına verdiği röportajda, Mahmud Abbas’ın Merkez Konsey’deki sözlerinin, halkı küçümseyici nitelikte olduğunu ve bu sözlerin ardından halkın Abbas’a olan umutlarını kaybettiğini belirtti.

Ali açıklamalarında “Bu açıklamalar, ulusal birliğin sağlanması önünde bir engeldir. Zira kimse, kendilerini ulusal olmamakla suçlayan ve Filistin halkına verilen zararların sorumlusu olarak gösterenlerle birlik kuramaz. Oysa bu zararların asıl sebebi işgalcilerdir.” ifadelerini kullandı. 

Ali, Abbas’ın direniş karşıtı açıklamalarının, İsrail’in aşırı sağcı bakanı Bezalel Smotrich’in tutumlarını desteklemek anlamına geldiğini de vurgulayarak, Smotrich’in Gazze Şeridi’nin yıkımından direnişi sorumlu tuttuğunu ve silahsızlanma ile İsrailli esirlerin teslim edilmesini talep ettiğini hatırlattı. 

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